Руководитель дел Майдана в ГБР дружит с судьями-фигурантами производств
Бывший заместитель Романа Трубы, которого официально сделали руководителем следственной группы по производствам, касающимся преступлений против активистов Евромайдана, Александр Буряк, не должен пребывать на этой должности из-за конфликта интересов и своих связей с нарушителями закона.
В пятницу, 3 января, в сообществе ОО "Семья Героев Небесной Сотни" в Facebook опубликовали открытое заявление к назначенной Зеленским директором ГБР Ирине Венедиктовой.
В обращении родственники расстрелянных на Майдане активистов указали, что назначенный Буряк значится в записях антикоррупционного бюро из кабинета главы ОАСК Павла Вовка. Из переговоров следует, что судья находится в крайне тесных дружеских связях с тогда еще замглавы ГБР и может получить любую "помощь" от бюро.
"В частности, на пленках зафиксирован разговор Павла Вовка о назначении Евгения Аблова руководителем Николаевского теруправления ГБР", - отмечают близкие героев Небесной Сотни. - Негласные следственные действия НАБУ, в результате которых получены записи, проводились именно в рамках расследования дел Майдана. Кроме того, ряд судей Окружного админсуда являются фигурантами ключевых дел по разгону Майдана и вынесению неправосудных решений. И именно ГБР будет продолжать расследовать дело, где вероятный обвиняемый близкий к Павлу Вовку Евгений Аблов. Это свидетельствует о наличии у Буряка реального конфликта интересов, что ставит под сомнение объективное расследование ключевых дел Майдана".
С учетом этих фактов, представители пострадавшей стороны в процессе призвали Венедиктову отменить свое решение о назначении, а также провести честный и открытый конкурс на эту должность. Более того, родные погибших очень хотят, чтобы предпочтение отдавалось конкурсантам с безупречной репутацией, а не прокурорам, которых отправили в суд накануне обмена для освобождения убийц 49 человек.
Напомним, в данный момент,когда "беркутовцы" отпущены усилиями Портнова, Рябошапки и компании, реально покарать виновных невозможно в принципе. Более того, по некоторым данным, карателям, которых Украина обменяла на содержавшихся в России заложников, пообещали освободить от уголовных преследований.