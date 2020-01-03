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Руководитель дел Майдана в ГБР дружит с судьями-фигурантами производств

19:40
От Венедиктовой требуют провести конкурс на пост главы дел Майдана - фото 1
От Венедиктовой требуют провести конкурс на пост главы дел Майдана

Бывший заместитель Романа Трубы, которого официально сделали руководителем следственной группы по производствам, касающимся преступлений против активистов Евромайдана, Александр Буряк, не должен пребывать на этой должности из-за конфликта интересов и своих связей с нарушителями закона.

В пятницу, 3 января, в сообществе ОО "Семья Героев Небесной Сотни" в Facebook опубликовали открытое заявление к назначенной Зеленским директором ГБР Ирине Венедиктовой.

В ГБР назначили руководителя отдела по делам Майдана

В обращении родственники расстрелянных на Майдане активистов указали, что назначенный Буряк значится в записях антикоррупционного бюро из кабинета главы ОАСК Павла Вовка. Из переговоров следует, что судья находится в крайне тесных дружеских связях с тогда еще замглавы ГБР и может получить любую "помощь" от бюро.

частности, на пленках зафиксирован разговор Павла Вовка о назначении Евгения Аблова руководителем Николаевского теруправления ГБР", - отмечают близкие героев Небесной Сотни. - Негласные следственные действия НАБУ, в результате которых получены записи, проводились именно в рамках расследования дел Майдана. Кроме того, ряд судей Окружного админсуда являются фигурантами ключевых дел по разгону Майдана и вынесению неправосудных решений. И именно ГБР будет продолжать расследовать дело, где вероятный обвиняемый близкий к Павлу Вовку Евгений Аблов. Это свидетельствует о наличии у Буряка реального конфликта интересов, что ставит под сомнение объективное расследование ключевых дел Майдана".

С учетом этих фактов, представители пострадавшей стороны в процессе призвали Венедиктову отменить свое решение о назначении, а также провести честный и открытый конкурс на эту должность. Более того, родные погибших очень хотят, чтобы предпочтение отдавалось конкурсантам с безупречной репутацией, а не прокурорам, которых отправили в суд накануне обмена для освобождения убийц 49 человек.

Напомним, в данный момент,когда "беркутовцы" отпущены усилиями Портнова, Рябошапки и компании, реально покарать виновных невозможно в принципе. Более того, по некоторым данным, карателям, которых Украина обменяла на содержавшихся в России заложников, пообещали освободить от уголовных преследований.

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расстрел Майдана ГБР Генеральная прокуратура Новости
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