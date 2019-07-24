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В России задержали судно с украинцами. Что творится?

20:20
В России задержали судно с украинцами. Что творится? - фото 1
В России задержали судно с украинцами. Что творится?

В Ейске (Кубань, РФ) задержали судно Lizori под флагом Молдовы с украинскими моряками на борту.

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Об этом сообщают РосСМИ.

По данным источников, судно задержали из-за неудовлетворительного техсостояния и невыплаты экипажу зарплат на сумму в 11 тыс. долл.

"Украинское судно, украинский экипаж. На борту находятся 14 членов экипажа, все они граждане Украины", - заявила инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Ольга Ананьина.

Отметим, что на судне работали 14 украинских моряков. Трое из них уже уехали домой.

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