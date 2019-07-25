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Украина отпустила русских моряков – СМИ

16:57
Украина отпустила русских моряков – СМИ - фото 1
Украина отпустила русских моряков – СМИ

В четверг, 25 июля, СБУ задержала танкер NEYMA, участвовавший в блокаде Керченского пролива. Позже экипаж судна решили отпустить.

В России задержали судно с украинцами. Что происходит?

Об этом сообщают РосСМИ со ссылкой на владельца судна "Альтомар Шиппинг".

"Экипаж в безопасности, едет домой", - заявил судовладелец.

Позже эту информацию подтвердила и спикер МИД РФ Мария Захарова.

"Экипаж направляется домой, судно остается в Измаиле", — заявила она.

По данным источников, на борту NEYMA находились 15 человек. Портом прописки судна является Таганрог.

Напомним, СБУ задержало упомянутое судно из-за блокировки Керченского пролива.

"По факту блокирования танкером NEYMA Керчь-Еникальского канала в Керченском проливе следователями СБУ, в процессуальным руководством Военной прокуратуры, было начато и проводится досудебное расследование, - отметили в спецслужбе.

И добавили следующее:

"Вопреки нормам международного морского права военнослужащие пограничных войск ФСБ РФ незаконно, с применением оружия заблокировали движение украинских военных кораблей во время прохода Керчь-Еникальского канала в Керченском проливе с помощью танкера NEYMA. Такие незаконные действия способствовали насильственной, с применением оружия остановке и захвату пограничниками ФСБ РФ украинских военных кораблей вместе с 24 членами экипажа".

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