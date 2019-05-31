СБУ выступила против открытия рынка электроэнергии

Иван Баканов помогает Коломойскому на посту врио главы СБУ

Исполняющий обязанности главы Службы безопасности, бывший юрист "Квартала" Иван Баканов, вполне ожидаемо выступил против закона, который не устраивает Игоря Коломойского.

Позиция олигарха стала официальной позицией СБУ, когда соответствующее заявление опубликовали на странице ведомства в Facebook.

В документе-обращении Баканова к спикеру ВР Андрею Парубию и премьеру Владимиру Гройсману сказано, что депутаты должны отложить вступление закона "О рынке электрической энергии" в силу.

Примечательно, что команда Зеленского давно выступает против открытия рынка электроэнергии, который уничтожает монополию и снимает искусственное урегулирование тарифов. Запуск рынка является обязательным требованием Евросоюза для получения Украиной кредита. Но новая власть уже начала тормозить процесс, которому успели дать старт под конец каденции Порошенко.

Ещё в феврале этого года член команды Зе, являющийся юристом Коломойского, Андрей Герус, говорил о необходимости не проводить реформу. Аргументировал он это возможным отсутствием платежей со стороны населения в случае повышения тарифов. После избрания Зеленского Герус стал представителем президента в Кабмине. А назначеннный заместителем главы СБУ Иван Баканов внезапно стал выполняющим обязанности службы и тут же помог патрону, назвав закон угрожающим нацбезопасности из-за неготовности рынка.

Правда, в чем конкуренция на рынке и разрешение потребителям самим выбирать поставщика электроэнергии может нанести ущерб стране, адекватных аргументов никто не приводит.

В то же время повышение тарифов действительно может произойти. Дело в том, что государственное их урегулирование уничтожало экономику, поскольку в ценник килоВатта не закладывали стоимость ремонта и модернизации электросетей. Это в конечном счете может привести к масштабным поломкам и отсутствию света на заводах и в домах населения.