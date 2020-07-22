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СБУ выступала против разговора Зеленского с террористом из Луцка

Вчера, 22:37
СБУ выступала против разговора Зеленского с террористом из Луцка - фото 1
СБУ выступала против разговора Зеленского с террористом из Луцка

СБУ и Нацполиция выступали против беседы президента Украины Владимира Зеленского с луцким террористом Максимом Кривошем (Плохим).

Зеленский пошел на уступки террористу

Об этом заявил замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко.

"На всех этапах они (СБУ и Нацполиция – прим. ред.) были против, чтобы президент выходил с ним на связь. Потому что такого нет на практике. Но так как в требованиях был именно президент и другие различные персоны, мы вышли на террориста вечером путем переговоров на то, что обращение сделает только президент", - рассказал политик.

Как уточнил Кирилл Тимошенко, правоохранители осознавали риск такого общения.

"Вы же понимаете, что для человека, который вымотан по 10 часов на такой истории и ему звонит президент, это тоже влияние", - добавил замглавы ОПУ.

Отметим, что…

По мнению некоторых специалистов, своим общением с террористом президент Украины создал опасный прецедент, поскольку теперь каждый неуравновешенный человек в нашей стране сможет попытаться добиться своей "минуты славы". И кто знает, чего это будет стоить….

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