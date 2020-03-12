СБУ уничтожила ячейку "русского мира" на Волыни (ФОТО)

Из технической спиртяры и российских добавок преступники клепали водку для магазинов и супермаркетов

Днем в четверг, 12 марта, сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономики провели спецоперацию по ликвидации опасной группировки распространителей влияния Кремля на Волыни.

Под воздействие злоумышленников попали сотни, если не тысячи местных жителей, которые в случае чего могли превратиться в пьяных Иванов, требующих у Путина ввести войска.

Как утверждают источники Без Табу, несколько граждан Украины решили заработать за счет алкогольной зависимости у любителей украденной русскими у Норвегии водки и организовали масштабнейшее производство паленки. Часть сырья для этого преступники покупали в России, а часть - в Украине.

Разливали изготовленую из технического спирта "продукцию" дельцы в бутылки с наклейками известных брендов, а пробки обклеивали поддельными акцизными марками, которых вполне хватало, чтобы обмануть клиентов многих магазинов.

Продавали продукцию, от которой можно запросто ослепнуть, во многих супермаркетах и торговых точках Волынской и Киевской областей.

Во время сегодняшнего уничтожения "штаба террористов" оперативники изъяли без малого 15 тонн этилового спирта, из которого злоумышленники могли склепать как минимум 25 тысяч бутылок стекломоя. Кроме того, со складов "предпринимателей" вывезли для утилизации 25 ящиков контрафактного алкоголя.

По факту преступления открыто уголовное дело по части второй статьи 199 УК Украины - "Изготовление, хранение и сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и частям первой и второй статьи 204 - "Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров".