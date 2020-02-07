Владимир Зеленский Крушение рейса Тегеран-Киев Коронавирус из Китая война на Донбассе

Еврокомиссия отобрала у русских водку

13:00
Русские остались без водки - фото 1
Русские остались без водки

В пятницу, 7 февраля, представители Европейской комиссии по требованию норвежцев совершили настоящую антироссийскую "диверсию", после которой вся российская культура может рухнуть.

Политики установили, что пойло, которым травятся немытые Иваны, не достойно называться водкой. Более того, термин "водка" был присвоен сразу двум географическим индикаторам для товаров с происхождением из Норвегии.

Ульяна Супрун нанесла мощнейший удар по любителям "русского мира"

Так что все мифы о том, что водку придумал Менделеев, отныне оказываются развеянными на законодательном уровне. Русские же просто стырили чужое изобретение и присвоили его "открытие" себе. После чего возвели пьянство в культ и довели всю страну до состояния алкозависимой быдломассы.

Теперь же в цивилизованных странах называть водкой смогут лишь продукцию, произведенную в Норвегии, а не в немытой. Соответствующее объявление опубликовали сегодня на сайте Европейской комиссии.

"Еврокомиссия приняла приложение, которое включает два новых географических индикатора из Норвегии в реестр защищенных географических индикаторов - Norsk Vodka/Norwegian Vodka, - сказано в документе. - Напиток известен нейтральным ароматом и глубоким и чистым вкусом, что делает его идеальным для различных коктейлей. Водка производится из картофеля или зерна в три этапа - чайник, дистилляция и пост-дистилляционная обработка, которые должны проходить в пределах Королевства Норвегия. Такой производственный процесс является продолжением традиции, начатой ​​в Бергене в 1531 году".

Напомним, в прошлом году Верховная Рада приняла закон, согласно которому в нашей стране производителям запрещено называть свою продукцию коньяком или шампанским, поскольку эти термины закреплены за алкоголем, произведенным в соответствующих регионах Франции.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Европейская комиссия алкоголь закон Новости Мир
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
В Мукачево расстреляли приближенного к экс-надрепу Ланьо - фото 1
В Мукачево неизвестный киллер из автомата расстрелял приближенного к контрабандисту Ланьо
15:00
Пристайко не позвали на встречу министров "нормандской четверки" - фото 1
Украину не пригласили на встречу министров нормандской четверки в Мюнхене
10:00
Записи Гончарука слили с техники Грошей – Зеленский - фото 1
Записи Гончарука слили с техники "Грошей" – Зеленский
Вчера, 23:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
1917 - стоит ли смотреть фильм. Ответ в статье - фото 1
Военная драма 1917: Жуткий Ад одним кадром
03 февраля, 22:00
Викинги - 6 сезон - кто кого сыграл - фото 1
Викинги: Все звезды 6 сезона и Данила Козловский
31 января, 20:00
Баку там'ятає - фото 1
Режисери смерті. Хто створив умови для Чорного січня в Азербайджані
20 января, 11:35