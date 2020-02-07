Еврокомиссия отобрала у русских водку

Русские остались без водки

В пятницу, 7 февраля, представители Европейской комиссии по требованию норвежцев совершили настоящую антироссийскую "диверсию", после которой вся российская культура может рухнуть.

Политики установили, что пойло, которым травятся немытые Иваны, не достойно называться водкой. Более того, термин "водка" был присвоен сразу двум географическим индикаторам для товаров с происхождением из Норвегии.

Так что все мифы о том, что водку придумал Менделеев, отныне оказываются развеянными на законодательном уровне. Русские же просто стырили чужое изобретение и присвоили его "открытие" себе. После чего возвели пьянство в культ и довели всю страну до состояния алкозависимой быдломассы.

Теперь же в цивилизованных странах называть водкой смогут лишь продукцию, произведенную в Норвегии, а не в немытой. Соответствующее объявление опубликовали сегодня на сайте Европейской комиссии.

"Еврокомиссия приняла приложение, которое включает два новых географических индикатора из Норвегии в реестр защищенных географических индикаторов - Norsk Vodka/Norwegian Vodka, - сказано в документе. - Напиток известен нейтральным ароматом и глубоким и чистым вкусом, что делает его идеальным для различных коктейлей. Водка производится из картофеля или зерна в три этапа - чайник, дистилляция и пост-дистилляционная обработка, которые должны проходить в пределах Королевства Норвегия. Такой производственный процесс является продолжением традиции, начатой ​​в Бергене в 1531 году".

Напомним, в прошлом году Верховная Рада приняла закон, согласно которому в нашей стране производителям запрещено называть свою продукцию коньяком или шампанским, поскольку эти термины закреплены за алкоголем, произведенным в соответствующих регионах Франции.