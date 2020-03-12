На Луганщине задержали автобус с оружием – ФОТО

На Луганщине задержали автобус с оружием – ФОТО

В четверг, 12 марта, на блокпосту "Лисичанск-Бахмут" правоохранители задержали автобус с арсеналом оружия.

Об этом написала пресс-секретарь НП Луганщины Татьяна Погукай в Facebook.

"Cотрудники СБУ и спецназовцы пресекли попытку вывоза из Луганской области арсенала оружия и боеприпасов.

Во время проверки автомобиля "Volkswagen Transporter" правоохранители обнаружили три РПГ-7, пулемет ПКТ, пулемет "Утес", 5 РПК, около 2500 патронов калибра 7,62 мм и более 1000 патронов калибра 5,45 мм", - говорится в сообщении.

В салоне микроавтобуса находилось четыре человека, представившихся волонтерами. Решается вопрос о предоставлении события правовой квалификации.

На данный момент правоохранители пытаются выяснить происхождение арсенала, цели его вывоза и назначения. На месте происшествия работает СОГ.

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