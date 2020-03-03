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СБУ схватила священника, продававшего гранаты – ФОТО

19:01
СБУ схватила священника, продававшего гранаты – ФОТО - фото 1
СБУ схватила священника, продававшего гранаты – ФОТО

Служба безопасности Украины заподозрила настоятеля одного из храмов Ровненщины в незаконной торговле оружием.

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Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

По данным следствия, ранее судимый за торговлю оружием священник пытался наладить механизм нелегальной продажи военных средств поражения. В 2015-2018 гг. он неоднократно выезжал в зону АТО \ ООС с проповеднической миссией.

СБУ схватила священника, продававшего гранаты – ФОТО - фото 196712

С командировок батюшка возвращался с оружием, которое сбывал среди своих знакомых. Во избежание разоблачения после получения оплаты злоумышленник оставлял закладки с товаром в подвалах многоэтажек и промышленных районах Ровно.

СБУ схватила священника, продававшего гранаты – ФОТО - фото 196711

Правоохранители задокументировали несколько фактов продажи священником ручного противотанкового гранатомета, 7 гранат с запалами и 800 граммов тротила, за которые он хотел получить болем 40 тыс грн.

По факту правонарушения открыто уголовное производство ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

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