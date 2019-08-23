СБУ шкваранулось на "совковой" рекламе (ФОТО)

Сотрудники СБУ показали профессионализм в использовании фотошопа

В четверг, 22 августа, Служба безопасности Украины продолжила путь к диджитализации, но получилось это традиционно по-дебильному. Видимо, в пресс-центре СБ профессионалов со сменой руководства больше не стало.

Созданный спецслужбой Telegram канал решили прорекламировать на "прокачанной" странице ведомства в Facebook.

Для этого бравым СММщикам отдали приказ нарисовать крутейшую картинку, а те проявили свою креативность на максималочку - использовали старый советский агитплакат, который кремлевские пропагандисты стырили у американцев. Только лишь изменили цвет гвардейца и даже слоган новый не придумывали: "Ты уже подписался на Telegram канал СБУ"?

На зашквар обратили внимание многие топовые блогеры и активисты, а главу пресс-центра СБУ Елену Гитлянскую и вовсе обвинили в непрофессионализме. Только вот ошибку в службе исправлять никто не торопился. А уж тем более извиняться за явный прокол.

Выбор картинки в СБУ так и не прокомментировали.

Напомним, не так давно от двух "очень высококлассных" сотрудников спецслужбы сбежал глава международной сети по продаже наркотиков Амос Дов Сильвер. С учетом того, что через пару дней после побега в страну должен был прилететь Беньямин Нетаньяху, скандал получился знатный, но подопечные Баканова сумели реабилитироваться, поймав беглеца в Умани и депортировав его.