Сбежавшего из "Борисполя" наркобарона задержали с СБУшниками и экстрадировали

Амоса Дов Сильвера сумели отправить в Израиль

Спетлявший не без помощи СБУшников прямо перед экстрадицией с территории международного аэропорта "Борисполь" Амос Дов Сильвер отправился скрываться от стражей порядка в Умань. Видимо, преступник с израильским паспортом хотел дождаться там Рош ха-Шана и укрываться среди хасидов.

Бегство короля наркоинтернета, за которым гонялись правоохранители множества стран, стало возможно благодаря беспечности и идиотизму сотрудников вверенного Баканову управления "К".

Руководил операцией по выдаче Сильвера назначенный другом Зеленского первый замглавы управления Анатолий Калюжняк. Тот самый, что руководил аппаратом СБУ во времена Януковича. Впрочем, за тотальный провал и возможное соучастие подчиненных генерал-лейтенанту отвечать не придется - он отделается лишь допросом.

Самого же Сильвера нашли в Умани, а упаковали одновременно с сотрудниками СБУ, которые, де-факто, помогли ему сбежать. Почему наркобарон уехал в еврейскую "столицу" Черкасской области, догадаться не сложно. Впрочем, знающие люди утверждают, что в городе Амосу Дов Сильверу удалось бы лишь потусить, а наладить бизнес - нет. Из-за того, что его бы не пустили на рынок местные наркодельцы, а по профессионализму в поиске конкурентов и их задержанию уманские бандиты куда круче СБУшников.

Тем не менее, от расправы местных Сильвера спасли, и даже успешно отправили в Израиль. Сегодня ночью преступник был со второй попытки депортирован.

Для справки

Амос Дов Сильвер - основатель крупнейшей международной онлайн-сети распространения марихуаны Telegrass, а также идейный борец за легализацию каннабиса. Он является гражданином Израиля и США.

Сильвер торговал наркотиками через интернет в Израиле, США, Германии, создал свою сеть в 2017 году. Полиция Израиля сообщала, что с помощью "Telegrass" были проданы десятки тонн наркотиков: марихуана, кокаин, экстази, MDMA. Оборот исчислялся почти миллиардом шекелей.

Весной 2019 Амоса Дова Сильвера «заманили» в Киев на свадьбу его друга, и тут он был задержан по требованию израильской полиции. Тогда это подавалось как крупнейшая успешная спецоперация украинской полиции совместно с коллегами из других стран. С тех пор прокуратура Израиля вела переговоры о экстрадиции «короля наркоинтернета», пока в августе 2019 Украине не решила внезапно вернуть его домой.