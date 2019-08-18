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Сбежавшего из "Борисполя" наркобарона задержали с СБУшниками и экстрадировали

10:00
Амоса Дов Сильвера сумели отправить в Израиль - фото 1
Амоса Дов Сильвера сумели отправить в Израиль

Спетлявший не без помощи СБУшников прямо перед экстрадицией с территории международного аэропорта "Борисполь" Амос Дов Сильвер отправился скрываться от стражей порядка в Умань. Видимо, преступник с израильским паспортом хотел дождаться там Рош ха-Шана и укрываться среди хасидов.

Бегство короля наркоинтернета, за которым гонялись правоохранители множества стран, стало возможно благодаря беспечности и идиотизму сотрудников вверенного Баканову управления "К".

СБУшники умудрились потерять короля наркобизнеса во время депортации в Израиль

Руководил операцией по выдаче Сильвера назначенный другом Зеленского первый замглавы управления Анатолий Калюжняк. Тот самый, что руководил аппаратом СБУ во времена Януковича. Впрочем, за тотальный провал и возможное соучастие подчиненных генерал-лейтенанту отвечать не придется - он отделается лишь допросом.

Самого же Сильвера нашли в Умани, а упаковали одновременно с сотрудниками СБУ, которые, де-факто, помогли ему сбежать. Почему наркобарон уехал в еврейскую "столицу" Черкасской области, догадаться не сложно. Впрочем, знающие люди утверждают, что в городе Амосу Дов Сильверу удалось бы лишь потусить, а наладить бизнес - нет. Из-за того, что его бы не пустили на рынок местные наркодельцы, а по профессионализму в поиске конкурентов и их задержанию уманские бандиты куда круче СБУшников.

Тем не менее, от расправы местных Сильвера спасли, и даже успешно отправили в Израиль. Сегодня ночью преступник был со второй попытки депортирован.

Для справки

Амос Дов Сильвер - основатель крупнейшей международной онлайн-сети распространения марихуаны Telegrass, а также идейный борец за легализацию каннабиса. Он является гражданином Израиля и США.

Сильвер торговал наркотиками через интернет в Израиле, США, Германии, создал свою сеть в 2017 году. Полиция Израиля сообщала, что с помощью "Telegrass" были проданы десятки тонн наркотиков: марихуана, кокаин, экстази, MDMA. Оборот исчислялся почти миллиардом шекелей.

Весной 2019 Амоса Дова Сильвера «заманили» в Киев на свадьбу его друга, и тут он был задержан по требованию израильской полиции. Тогда это подавалось как крупнейшая успешная спецоперация украинской полиции совместно с коллегами из других стран. С тех пор прокуратура Израиля вела переговоры о экстрадиции «короля наркоинтернета», пока в августе 2019 Украине не решила внезапно вернуть его домой.

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