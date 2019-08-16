СБУшники умудрились потерять короля наркобизнеса во время депортации в Израиль

Амос Дов Сильвер умудрился сбежать от киевских копов

Вечером в четвег, 15 августа, наши спецслужбы решили самостоятельно отправить задержанного в Украине гражданина Израиля Амоса Дов Сильвера в Тель-Авив. При этом преступник сбежал. А СБУ села в лужу.

По данным израильских СМИ, их правоохранители находятся в некоем ступоре от "профессионализма" украинских коллег, которые настолько расслабились, что не смогли депортировать короля наркоинтернета.

Как утверждают журналисты, с Амоса Дов Сильвера сняли электронный браслет после прохождения им паспортного контроля, а затем разыскиваемый в Израиле преступник сумел заскочить на территорию дьюти фри и скрылся от полиции.

С учетом того, что организатору огромнейшей сети распространения марихуаны просто некуда было деваться, ведь вернуться на территорию Украины из приграничной зоны он не мог, неспособность полиции найти Дов Сильвера выглядит совершенно нелепой.

При этом, как оказалось, наши СБУшники решили не извещать своих израильских коллег о депортации преступника, а действовали самостоятельно, хотя должны были бы вызвать иностранных правоохранителей для передачи им разыскиваемого прямо в "Борисполе".

После того, как поднялся международный скандал, пресс-служба СБУ все же решила больше не отмалчиваться и выпустила релиз, где обещает всех наказать и во всем разобраться.

СБУ разводит руками

Тем временем, в СМИ допкускают, что СБУшники, сопровождавшие наркобарона, были подкуплены (даже называется сумма в 500 тысяч долларов) и просто дали преступнику убежать.

Также вполне уместно предположение, что это провал украинских спецслужб повлияет на тон скоро визит израильского премьера Нетаньяху в Киев и нанесет большой удар по репутации нашей страны.