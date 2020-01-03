СБУ разрешила въезд в страну соратнику Зеленского, который показательно катался в Крым

Добронравов официально может кататься в Украину

Оккупант Федор Добронравов, сыгравший одну из главных ролей в сериале о малороссах, где пропагандируется образ "тупых украинцев", может беспрепятственно ездить в нашу страну. Не смотря на антиукраинские высказывания и нарушения наших законов.

В пятницу, 3 января, в Службе безопасности Украины ответили на запрос "Українських новин" о судьбе запрета российского актера.

Как оказалось, благодаря адвокату ООО "Киноквартал", представители СБУ проиграли суд о продлении табу на въезд ватоголового фаната Путина в Украину, а апелляцию, судя по всему, даже не подавали.

По крайней мере, в ответе руководительницы пресс-центра Службы Елены Гитлянской журналистам, нет ни слова о попытке опротестовать решение служителей Фемиды, хотя ранее в спецслужбе обещали это сделать.

"Служба безопасности Украины отменила запрет на въезд на территорию Украины российскому актеру Федору Добронравову в июне 2019 года. Запрет отменили в связи с решением суда, который признал незаконным запрет СБУ на въезд Добронравову в Украину на три года", - сказано в документе.

Примечательно, что с отменой запрета связана боль Зеленского и компании по получению доходов от показа сериала "Сваты", поскольку после поездок Добронравова в Крым и его антиукраинских высказываний министерство культуры включило ватоголового террориста в список запрещенных. Само же произведение "95 квартала" запретили к трансляции. Этот факт и вызвал дикое возмущение у тогда еще даже не кандидата в президенты, который уже в 2017-м твердо стоял на позициях "а какая разница".

Более того, уже после победы в судах Добронравов снова показательно и незаконно затусил в оккупированном Крыму.