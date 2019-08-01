Актрисы сериала "Сваты" решили показательно нарушить украинские законы

Актрисульки из "Сватов" прилетели в оккупированный Крым

Звезды из созданного "95 кварталом" сериала о малоросах-украинцах и "великой нации русских" Олеся Железняк и Татьяна Кравченко будут веселить публику на территории оккупированного Крыма. Наплевав на украинские законы.

Старт гастролей любимиц Зеленского запланирован на четверг, 1 августа. Затем актрисы посетят Симферополь, Севастополь, Керчь, Феодосию, Евпаторию и Судак.

Судя по расклеенным по всем крупным городам захваченного полуострова, звезды "Сватов" будут играть в спектакле "Милая моя". При этом разрешение на посещение украинской территории они, разумеется, не спрашивали, ведь на правах сторонниц путинской агрессии они считают Крым "российским".

Как известно, запрет на показ сериала "Сваты" отменил Окружной админсуд Киева. Тот самый, что помогает Коломойскому вернуть "ПриватБанк".

С самого же Добронравова, к слову, тоже сняли все запреты на посещение Украины. Добился этого адвокат, выступаювший доверенным лицом Зеленского на президентских выборах. А сразу после разбана зашкваренный актер незаконно смотался в Крым для рассказов о том, что "Украины не существует".

Сами же комики из "95 квартала" поясняют необходимость трансляции "Сватов" тем, что "артисты вне политики". Хотя их же лидер поперся в сферу управления страной и даже стал президентом.