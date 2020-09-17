СБУ разрешила въезд Басте в Украину

Помощник Александра Юрченко вышел на свободу

Служба безопасности Украины сняла запрет на въезд русского рэпера Баста в нашу страну.

Об этом сообщает пресс-служба Минкульта.

"31 августа 2020 в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о снятии запрета въезда на территорию Украины и исключения из Перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Василия Вакуленко (известного под псевдонимом "Баста"). То есть по представлению СБУ соответствующим приказом МКИП от 16 сентября Василий Вакуленко был исключен из списка. Процедура осуществляется автоматически", - говорится в сообщении.

Что было ранее?

В 2017 г. Басте запретили въезд в Украине на три года. В 2018 г. Минкульт внес Василия Вакуленко в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности.