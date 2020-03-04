СБУ раскрыла сеть русских шпионов: Ее возглавлял экс-служащий ВСУ

СБУ раскрыла сеть русских шпионов: Ее возглавлял экс-служащий ВСУ

Контрразведка СБУ задержала главу сети русских шпионов ГУ Генштаба ВС РФ. Злоумышленник пытался попасть в Россию для встречи с кураторами.

Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

По данным следствия, экс-военнослужащий выполнял задачи по сбору и передаче разведданных о военных объектах ВСУ, дислоцированных на Волыни. Для этой работы преступник привлек еще трех пророссийски настроенных жителей региона.

Злоумышленники собирали актуальные сведения по обороноспособности и боеготовности военных объектов, мест дислокации военной техники, их количественных и качественных характеристик, расположения складов ракетно-артиллерийского вооружения. Также сообщники передавали информацию о участниках АТО/ООС.

На данный момент СБУ проводит следственные действия по месту жительства агентов. Решается вопрос о сообщении им о подозрениях в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена") Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения.

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