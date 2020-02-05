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СБУ раскрыла миллионные хищения в КГГА: Что известно?

Вчера, 16:20
СБУ раскрыла миллионные хищения в КГГА: Что известно? - фото 1
СБУ раскрыла миллионные хищения в КГГА: Что известно?

Сотрудники СБУ раскрыли факт многомиллионных хищений в Киевской городской администрации.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным правоохранителей, в 2008 году по заказу Киевской горгосадминистрации коммунальное предприятие "Киевский институт земельных отношений" создало автоматизированную систему программного комплекса "Кадастр". Экс-замглавы Департамента земельных ресурсов КГГА и экс-глава отдела прикладного программного обеспечения предприятия-разработчика незаконно зарегистрировали на себя исключительное право на программный продукт.

На протяжении следующих 10 лет чиновники незаконно получали авторскую награду в размере 5% от прибыли, таким образом нанеся городскому бюджету ущерб в размере 4,3 млн грн.

Правонарушителям объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 190 ("Мошенничество") и ч. 3 ст. 176 ("Нарушение авторского права и смежных прав совершенные должностным лицом с использованием служебного положения") Уголовного кодекса Украины.

Напомним, главе Госрезерва предложили $40 тыс, но что-то пошло не так.

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