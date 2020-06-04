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СБУ проводит обыски в университете Шевченко: Названа причина

14:09
СБУ проводит обыски в университете Шевченко: Названа причина - фото 1
СБУ проводит обыски в университете Шевченко: Названа причина

В четверг, 4 июня, сотрудники Нацполиции и СБУ провели обыски в красном корпусе КНУ имени Тараса Шевченко.

В КНУ имени Шевченко применяют жесткие меры для борьбы с коронавирусом

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой ни инсайд в правоохранительных органах.

"В рамках уголовного производства, начатого ГСУ ЧП Украины по материалам СБУ по ч.3 ст. 368 УК (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом - ред.) следователями полиции при оперативном сопровождении сотрудников СБУ проводится ряд обысков в главном корпусе КНУ имени Тараса Шевченко (Владимирская, 60)", - говорится в сообщении.

Как уточнил источник, правоохранители документируют противоправную деятельность высших должностных лиц КНУ по получению незаконной выгоды (взяток) от студентов образовательного учреждения. Администрация университета пока что никак не отреагировала на произошедшее.

Напомним, ректора Одесского медицинского университета отстранили из-за коррупции.

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Новости Украина Национальная полиция СБУ Коррупция Обыск
Укринформ
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