СБУ проводит обыски в университете Шевченко: Названа причина

СБУ проводит обыски в университете Шевченко: Названа причина

В четверг, 4 июня, сотрудники Нацполиции и СБУ провели обыски в красном корпусе КНУ имени Тараса Шевченко.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой ни инсайд в правоохранительных органах.

"В рамках уголовного производства, начатого ГСУ ЧП Украины по материалам СБУ по ч.3 ст. 368 УК (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом - ред.) следователями полиции при оперативном сопровождении сотрудников СБУ проводится ряд обысков в главном корпусе КНУ имени Тараса Шевченко (Владимирская, 60)", - говорится в сообщении.

Как уточнил источник, правоохранители документируют противоправную деятельность высших должностных лиц КНУ по получению незаконной выгоды (взяток) от студентов образовательного учреждения. Администрация университета пока что никак не отреагировала на произошедшее.

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