В КНУ имени Шевченко применяют жесткие меры для борьбы с коронавирусом

В Киевском национальном уже предпринимают меры для недопущения эпидемии коронавируса

В одном из топовых ВУЗов страны решили безотлагательно отреагировать на возможное распространение китайского коронавируса в столице, не дожидаясь, пока медики объявят о появлении COVID-19 в Киеве.

На официальном сайте Киевского национального университета имени Тараса Шевченко опубликовали сообщение о внедрении ограничительных мер со вторника, 10 марта.

Согласно приказу ректора, сразу после празднования 8 Марта в универе прекратят все массовые мероприятия спортивного, учебного, социального, научного и художественно-развлекательного характера.

Кроме того, студентов, аспирантов, преподавателей, ученых и сотрудников перестанут отправлять за границу, а приём иностранных делегаций осуществлять не будут.

В то же время непосредственно на учебном процессе ситуация пока никак не отразится. Лекции и практические занятия никто не отменяет.

Как известно, 3 марта в Черновцах впервые в Украине медики подтвердили заражение коронавирусом. После выспыхнувшего коронабунта медики были вынуждены забрать жену зараженного украинца и поместить ее в карантин.

Из-за ситуации с коронавирусом по всей Черновицкой области в школах, колледжах и высших учебных заведениях ввели карантин. Детские сады не закрыли, но советуют не посещать.

Чрезвычайную опасность штамм COVID-19 представляет для стран типа Украины, где система здравоохранения абсолютно не готова к подобным вызовам не только с материальной стороны, но и со всех других. Руководство МОЗ уже показало свою тотальную безграмотность при планировании и проведении эвакуации украинцев из Уханя, а также не демонстрирует адекватных реакций на возможность прибытия в страну зараженных людей.