СБУ проводит обыски в "Киевметрострое" из-за метро на Виноградарь

СБУшники ищут доказательства причастности чиновников к попытке хищения огромных средств

Во вторник, 11 февраля, сотрудники Службы безопасности и офиса генпрокурора пришли в здания "Киевметростроя" и "Укргазбанка" для проведения следственно-оперативных действий. Расследуют правоохранители коррупцию при прокладке метро в район Виноградарь.

Как утверждают в ОГП, речь идет о завладении без малого 1,7 миллиарда гривен чиновниками и владельцами целого ряда частных структур.

- Следователи и оперативники СБУ проводят многочисленные обыски в структурных подразделениях ОАО "Киевметрострой", а также отделениях АО "Укргазбанк" и ряда частных структур, которые, вероятно, задействованные в схеме мошеннического завладения бюджетными средствами, - отметили в прокуратуре.

По данным следователей, чиновники сумели распилить столь огромную сумму в ходе реализации проекта строительства участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь с электродепо в Подольском районе столицы.

Напомним, 16 января этого года Печерский райсуд Киева арестовал деньги на счетах ПАО "Киевметрострой" и его подразделений в рамках уголовного дела о предотвращении мошенничества. Правоохранители раскрыли попытку чиновников и частников масштабно разокрасть деньги воплощении амбициозного проекта Виталия Кличко в жизнь.

Как известно, согласно документам, "зеленую ветку" метрополитена в Киеве планируют продлить на четыре станции метро. Строительные работы должны продолжаться почти 9 лет, но станции "Проспект Правды" и "Мостицкая" намерены ввести в эксплуатацию к февралю 2021 года.