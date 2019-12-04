СБУ пришла в офис Медведчука, но не для обыска

В офисе Медведчука проводят следственные действия

Днем в среду, 4 декабря, сотрудники Службы безопасности Украины нагрянули в гости к пособнику оккупантов и родственнику главаря террористов Владимира Путина Виктору Медведчуку. В офис, расположенный на Большой Васильковской, 23Б уже мчатся соратники коллаборанта по сдаче Украины - депутаты из ОПЗЖ.

Из-за какого именно дела следователи пришли в помещение, где обитает контора главаря созданной из слияния рыгов и Рабиновича партии, неизвестно.

Виктор Медведчук является фигурантом многих уголовных производств о финансировании терроризма и государственной измене, но ни по одному из них СБУшники не предъявили подозрений. Более того, нардепа и пособника Путина в принципе не выводили из статуса свидетеля, хотя он неоднократно летал в Москву и встречался с первыми лицами России, рассказывая о "необходимости дружбы между странами".

Сегодня же правоохранители пришли в офис Медведчука, но, как утверждает спикер службы Елена Гитлянская, не для проведения обысков.

- Это проводятся не обыски, а другие следственные действия, - заявила предствитель СБ.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что знает информацию о финансировании партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", а раскрытие этой информации "будет громкой историей, которая плохо закончится". При этом дальше рассказов о скорой каре дело пока не заходило.

Впрочем, очень маловероятно, что сегодняшний поход оперативников и следователей в офис Медведчука закончится хотя бы объявлением нардепу о подозрении - для начала с него нужно снять неприкосновенность.