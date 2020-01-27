СБУ пресекла воровство военного оборудования. Раскрыты детали

СБУ пресекла воровство военного оборудования. Раскрыты детали

Служба безопасности Украины пресекла воровство военного оборудования из воинских частей Львовской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что в группировку входили сотрудники одной из воинских частей. Вместе с сообщниками они организовали махинацию по похищению запчастей и комплектующих к бронетехнике. Затем злоумышленники планировали нелегально переправить их через государственную границу Украины", - говорится в сообщении.

Во время обысков правоохранителями были изъяты приборы ночного видения, радиостанции, трансмиссии, балансиры, катки, детали гусеничных лент, электродвигатели вспомогательных систем и другие детали к бронетехнике.

По факту преступления открыто уголовное производство (ч.3 ст.410 Уголовного кодекса Украины). На данный момент продолжаются следственные действия.

Напомним, СБУ схватила российского шпиона в ВСУ. Раскрыты детали.