СБУ поймала работавшего на ФСБ активиста

СБУ выдворила российского консула и упаковала его агента

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила на работе на страну-оккупанта ушедшего на пенсию бывшего военного, который является главой одной из общественных организаций.

Во вторник, 13 августа, в СБУ сообщили о проведении успешной спецоперации по разоблачению работавшего на ФСБ террориста.

Как оказалось, военный пенсионер из Львовской области трудился во благо оккупантов с 2014-го года, когда его и завербовали.

Следователи утверждают, что обвиняемый в госизмене собирал разведданные о политических и общественных деятелях, подразделениях ВС Украины и работе иностранных инструкторов в регионе.

- Сотрудники спецслужбы задокументировали, что собранные данные человек передавал российскому разведчику, который "работал" под дипломатическим прикрытием генконсульства РФ во Львове. На злоумышленника завели дело о государственной измене, оно передано в суд.

Российского "дипломата"-террориста отправили домой в русский ад, а его агента упекут за решетку лет на 15.