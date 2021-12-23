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СБУ оголосила підозру ватажку путінських найманців

13:06
Російські найманці будуть відповідати за злочини проти України - фото 1
Російські найманці будуть відповідати за злочини проти України

СБУ оголосила підозру керівнику російської військової компанії "Вагнер", який командував бойовими діями проти сил АТО під Дебальцевим.

Слідчі української спецслужби, у межах досудового розслідування, заочно повідомили про підозру керівнику російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" Дмитру Уткіну. Зловмисник причетний до посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, а також ведення агресивної війни".

Підозрюваним є російський громадянин, який очолив ПВК для здійснення прихованих військових операцій РФ".

Встановлено, що у період із липня 2014 по березень 2015 року він перебував на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей. Наголошується, що зловмисник діяв за попередньою змовою з високопосадовцями Збройних Сил РФ та під їх контролем.

Уткін командував підпорядкованими йому підрозділами бойовиків ПВК "Вагнер", які спільно з підрозділами регулярних військ РФ та незаконних збройних формувань вели бойові дії проти Збройних Сил України.

Задокументовано факти інтенсивного обстрілу бойовиками "Вагнера" українських позицій на Дебальцевському напрямку. Згідно отриманих даних, у цих боях учасники ПВК зазнали значних втрат через відсіч підрозділами ЗСУ.

За інформацією слідства, під час перебування на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, керівник ворожого угруповання координував свої дії з колишнім командувачем 2 армійського корпусу РФ.

На підставі одержаних доказів протиправної діяльності, зловмисник підозрюється у вчиненні злочинів за:

- ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України),

- ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Наразі триває досудове розслідування. Вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у міжнародний розшук для притягнення до кримінальної відповідальності за злочини проти державної безпеки України.

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ЧВК Вагнера Россия Війна на Донбасі Дебальцево СБУ Новини Украина
Українська правда
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