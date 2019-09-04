СБУ снова начала кошмарить ArcelorMittal

На ArcelorMittal Кривой Рог снова пришли СБУшники

На завод в Кривом Роге пришли с очередной проверкой, хотя после открытия уголовного дела сотрудниками Службы безопасности руководство предприятия и Владимир Зеленский пришли к соглашению о дополнительном выделении средств на сохранение экологии.

Об очередных проверках со стороны спецслужбы заявили на заводе ArcelorMittal Кривой Рог, который входит в крупнейший мировой коксохимический холдинг.

По словам представителей предприятия, 11 бойцов СБУ пришли на завод днём во вторник, 3 августа, вместе со специалистами главного управления экологической инспекции и Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области, а также Днепропетровского областного лабораторного центра Минздрава.

По-хорошему, проверку с участием этих экспертов и нужно было проводить ещё до открытия уголовного дела, но производство возбудили сразу после заявлений Зеленского об экоциде.

- Сотрудники СБУ отказались допускать к участию в осмотре специалистов предприятия, тем самым лишив их возможности надлежащим образом оценить проводимые замеры и действия, - отметили в пресс-службе ArcelorMittal.

Правоохранители осмотрели углеподготовительный, коксовый цехи, а также цех улавливания и сероочистки коксохимического производства.

Разрешение на следственно-оперативные действия СБУшникам дал Бабушкинский районный суд Днепра.

Напомним, конкурирующее с компаниями Коломойского предприятие начали щемить после заявлений Владимира Зеленского о загрязнении окружающей среды заводом в Кривом Роге. После этого у Баканова сразу же открыли уголовное дело, а затем наведались на предприятие с обысками, изъяв оборудование и документацию общей стоимостью 150 миллионов долларов.