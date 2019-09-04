Владимир Зеленский Верховна Рада Депутатская неприкосновенность война на Донбассе

СБУ снова начала кошмарить ArcelorMittal

08:12
На ArcelorMittal Кривой Рог снова пришли СБУшники - фото 1
На ArcelorMittal Кривой Рог снова пришли СБУшники

На завод в Кривом Роге пришли с очередной проверкой, хотя после открытия уголовного дела сотрудниками Службы безопасности руководство предприятия и Владимир Зеленский пришли к соглашению о дополнительном выделении средств на сохранение экологии.

Об очередных проверках со стороны спецслужбы заявили на заводе ArcelorMittal Кривой Рог, который входит в крупнейший мировой коксохимический холдинг.

После встречи с Зеленским СБУ разморозила проект ArcelorMittal на 150 миллионов

По словам представителей предприятия, 11 бойцов СБУ пришли на завод днём во вторник, 3 августа, вместе со специалистами главного управления экологической инспекции и Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области, а также Днепропетровского областного лабораторного центра Минздрава.

По-хорошему, проверку с участием этих экспертов и нужно было проводить ещё до открытия уголовного дела, но производство возбудили сразу после заявлений Зеленского об экоциде.

- Сотрудники СБУ отказались допускать к участию в осмотре специалистов предприятия, тем самым лишив их возможности надлежащим образом оценить проводимые замеры и действия, - отметили в пресс-службе ArcelorMittal.

Правоохранители осмотрели углеподготовительный, коксовый цехи, а также цех улавливания и сероочистки коксохимического производства.

Разрешение на следственно-оперативные действия СБУшникам дал Бабушкинский районный суд Днепра.

Напомним, конкурирующее с компаниями Коломойского предприятие начали щемить после заявлений Владимира Зеленского о загрязнении окружающей среды заводом в Кривом Роге. После этого у Баканова сразу же открыли уголовное дело, а затем наведались на предприятие с обысками, изъяв оборудование и документацию общей стоимостью 150 миллионов долларов.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Кривой Рог СБУ завод экология Владимир Зеленский Новости Украина
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Кабмин уволил Кличко – Лещенко - фото 1
Кабмин уволил Кличко. Раскрыты детали
15:40
Елену Зайцеву этапировали в исправительный центр - фото 1
Кровавое ДТП в Харькове: Зайцеву вывезли в исправительный центр, где отпускают на свободу
10:09
Депутатов лишили неприкосновенности: РЕАКЦИЯ СЕТИ - фото 1
Депутаты лишились неприкосновенности: РЕАКЦИЯ СЕТИ
Вчера, 23:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Список участников и тренеров
30 августа, 16:45
Список главных сериалов 2019 года - фото 1
Что смотреть: Самые ожидаемые сериалы 2019 года
19 августа, 14:45
Коты в зеленых мешках порвали на лоскуты старую власть - фото 1
Остаточне прощавай: Как отправляли на пенсию политических мастодонтов из Одессы
26 июля, 13:10
Загрузка...