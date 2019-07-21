СБУ начала щемить крупнейшее иностранное предприятие, с которым конкурирует Коломойский

СБУшники в выходной пришли с обысками на завод в Кривом Роге

После того, как Владимир Зеленский на словах обвинил руководство самого крупного инвестора в Украину - "АрселорМиттал" - в загрязнении окружающей среды, подчиненные друга Зе Баканова сразу же открыли уголовное дело. Теперь они и вовсе пришли с обыском, но интересовались совсем не экологией.

В воскресенье, 21 июля, в День металлурга, на странице "АрселорМиттал Кривой Рог" появилось видеообращение генерального директора завода Александра Иванова, посвященное ЧП не предприятии.

По словам топ-менеджера компании, которая является мировым лидером по производству стали, мощности ArcelorMittal в Запорожской области прошли все необходимые проверки на уровень загрязнений окружающей среды. Более того, в этом году в апреле завод посещали и с внеплановой проверкой, которая показала, что никаких зашкваров нет.

Тем не менее, сотрудники СБУ накануне профессионального праздника завалились на завод с обыском, который по факту был совсем уж не типичным для расследования экоцида. Вместо того, чтобы пытаться добыть доказательства превышения выборосов вредных веществ в атмосферу, интересоваться настройками замеряющего их оборудования и так далее, СБУшники просто изъяли новую машину непрерывного литья заготовок, а также другое оборудование, которое никак не может повлиять на экологию.

- Нас, крупнейшего иностранного инвестора в Украине, обвинили в экоциде – уничтожении растительного и животного мира, отравлении воздуха и воды, что привело к экологической катастрофе. И это, несмотря на то, что мы имеем все разрешительные документы, прошли все экологические проверки, в том числе внеплановую в апреле этого года, – подчеркнул Иванов. - События, которые происходят в последнее время, ставят под угрозу развитие и будущее предприятия и его коллектива.