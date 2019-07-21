Расследование MH17 война на Донбассе Выборы в Раду 2019 Владимир Зеленский

СБУ начала щемить крупнейшее иностранное предприятие, с которым конкурирует Коломойский

15:00
СБУшники в выходной пришли с обысками на завод в Кривом Роге - фото 1
СБУшники в выходной пришли с обысками на завод в Кривом Роге

После того, как Владимир Зеленский на словах обвинил руководство самого крупного инвестора в Украину - "АрселорМиттал" - в загрязнении окружающей среды, подчиненные друга Зе Баканова сразу же открыли уголовное дело. Теперь они и вовсе пришли с обыском, но интересовались совсем не экологией.

В воскресенье, 21 июля, в День металлурга, на странице "АрселорМиттал Кривой Рог" появилось видеообращение генерального директора завода Александра Иванова, посвященное ЧП не предприятии.

(Не) ручное управление: после заявлений Зеленского СБУ открыла дело против ArcelorMittal

По словам топ-менеджера компании, которая является мировым лидером по производству стали, мощности ArcelorMittal в Запорожской области прошли все необходимые проверки на уровень загрязнений окружающей среды. Более того, в этом году в апреле завод посещали и с внеплановой проверкой, которая показала, что никаких зашкваров нет.

Тем не менее, сотрудники СБУ накануне профессионального праздника завалились на завод с обыском, который по факту был совсем уж не типичным для расследования экоцида. Вместо того, чтобы пытаться добыть доказательства превышения выборосов вредных веществ в атмосферу, интересоваться настройками замеряющего их оборудования и так далее, СБУшники просто изъяли новую машину непрерывного литья заготовок, а также другое оборудование, которое никак не может повлиять на экологию.

- Нас, крупнейшего иностранного инвестора в Украине, обвинили в экоциде – уничтожении растительного и животного мира, отравлении воздуха и воды, что привело к экологической катастрофе. И это, несмотря на то, что мы имеем все разрешительные документы, прошли все экологические проверки, в том числе внеплановую в апреле этого года, – подчеркнул Иванов. - События, которые происходят в последнее время, ставят под угрозу развитие и будущее предприятия и его коллектива.

 

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Кривой Рог СБУ Владимир Зеленский Иван Баканов завод Новости Украина
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Активно голосуют на тех участках, куда привозят продающих голоса - фото 1
Выборы, выборы: украинцы предпочли не приходить на участки (ФОТО)
14:00
Украинский корабль "Иван Голубец" едва не потерпел бедствие - фото 1
Украинский государственный траулер таинственно загорелся в Атлантическом океане (ФОТО)
12:00
Армия РФ в Чернобыле? ВСУ готовится обороне - фото 1
Армия РФ в Чернобыле? ВСУ готовится к обороне
Вчера, 19:09
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Пенниуорт - самый интригующий проект июля 2019 - фото 1
Что смотреть: Лучшие сериалы июля 2019
Вчера, 09:00
Рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014-го - фото 1
Свидетель по делу MH17: мы вели "Бук" целый день
17 июля, 15:40
"Очень странные дела". Что будет в 4-м сезоне? - фото 1
Очень странные дела: Что будет в 4 сезоне?
08 июля, 11:40
Загрузка...