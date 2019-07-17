(Не) ручное управление: после заявлений Зеленского СБУ открыла дело против ArcelorMittal

СБУ открыла дело против руководства ArcelorMittal Кривой Рог

Руководство расположенного в Кривом Роге предприятия ArcelorMittal стали фигурантами уголовного дела об экоциде сразу же после критики президента о загрязнении окружающей среды.

До того, как глава государства выступил с критикой "загрязняющего атмосферу" завода, спецслужбисты палец о палец не ударили для прекращения якобы экоцида.

Но стоило Зеленскому заикнуться об этом, как в СБУ тут же отчитались о "разоблачении должностных лиц одного из предприятий". И это, в принципе, свидетельствует о ручном управлении спецслужбой и готовности правоохранителей действовать по указке президента.

На странице ведомства в Facebook появилось сообщение о том, что руководство ArcelorMittal Кривой Рог причастно к загрязнению окружающей среды.

"Представители частного промышленного предприятия нарушали нормы экологической безопасности на производстве. Также они систематически не допускали на территорию объекта работников Государственной экологической инспекции, которые должны осуществлять измерения токсичных выбросов в атмосферу", - сказано в сообщении.

Якобы допущенные топ-менеджерами завода нарушения, как утверждают в СБУ, "могут угрожать экологической ситуации в Кривом Роге и безопасности его жителей".

Поэтому открыли следователи уголовное дело по статье 441 УК Украины - "Экоцид".