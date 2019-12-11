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Сбившую маму с ребенком тещу Притулы могут сделать неподсудной

12:40
Дело о ДТП с участием тещи Притулы могут замять - фото 1
Дело о ДТП с участием тещи Притулы могут замять

Родственница шоумена Сергея Притулы и бывшего нардепа Хомутынника Лилия Сопельник, которая в конце августа перепутала педали и снесла девятилетнего мальчика с его мамой, может не ответить за это перед судом.

О ДТП и ходе следствия пообщался с адвокатами потерпевшей стороны и представителями водительницы иномарки журналист Дмитрий Гнап.

ДТП с тещей: Притула пообещал помочь, но что-то пошло не так

Как рассказали юристы, 59-летняя теща политика и шоумена находится под ночным домашним арестом по решению Шевченковского суда столицы, а по существу женщину могут и не наказать.

- Никаких пояснений о том, как произошло ДТП, никто не давал. Я слышал из СМИ сообщения о том, что она якобы перепутала педали. И о том, что она якобы чем-то болеет. Мы знаем, что официально она действительно имеет какое-либо заболевание. Но она о нем знала еще до того, как произошло ДТП. Поэтому, если она знала, что имеет болезнь, которая мешает водить, то это - отягчающие обстоятельства, - отметил адвокат потерпевших Юрий Сухов.

Представительница Сопельник Елена Сторожук только лишь укрепила опасения о том, что в суде будут пытаться доказать невменяемость или неподсудность виновницы аварии:

- Ей резко стало плохо, никакого перепутывания педалей не было. Необходимо установить все в ходе досудебного расследования путем экспертиз и экспериментов. Сейчас у меня нет официального объяснения, которое можно публично объявлять, поскольку оно еще не проверено.

Напомним, 22 августа в Киеве 59-летняя теща Притулы Лилия Сопельник попыталась припарковаться, но перепутала педали и проехалась по идущим сзади пешеходам. В результате ЧП пострадала мать с 9-летним сыном. Сам шоумен после этого пообещал, что не будет стараться порешать. Но, судя по всему, его дальний родственник Хомутынник к такому подходу оказался не готов.

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Сергей Притула ДТП пострадавший адвокат Киев Новости Украина
24 канал
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