Сбегал от охранника ночного клуба: в Одессе погиб 12-летний школьник

13:00 19 июля,

Школьник сорвался с обрыва

Утром в воскресенье, 19 июля, вблизи пляжа "Аркадия" погиб мальчик. Он сорвался с крутого склона и получил не совместимые с жизнью травмы.

Как выяснили полицейские, подросток пытался сбежать от охранника одного из ночных клубов, который работал вопреки постановлению правительства о закрытии развлекательных учреждений после 23:00.

Судя по всему, двое школьников тусили без взрослых возле заведений, предназначенных для посещения совершеннолетними.

Детей без сопровождения взрослых заметил охранник, который не стал разбираться с ними самостоятельно, а решил позвонить в полицию.

Услышав, что следящий за порядком вызывает копов, подростки начали убегать. Один из них не расчитал расстояние до обрыва и в темноте упал с высоты. Ударившись о камни, школьник получил не совместимые с жизнью травмы. Спасти его не удалось.

- Погибшему было 12 лет. Инцидент случился около 3 часов ночи. Обстоятельства трагедии выясняют сотрудники Шевченковского отделения полиции. Произошедшее квалифицировано по части первой статьи 115 УК Украины - "Умышленное убийство" с пометкой несчастный случай, - отметили в полиции области.