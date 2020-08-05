Владимир Зеленский Захват банка в Киеве Взрыв в Бейруте Карантин в Украине Беларусь война на Донбассе Досье

САП отправила в суд обвинительный акт на Труханова

Вчера, 21:05
САП отправила в суд обвинительный акт на Труханова - фото 1
САП отправила в суд обвинительный акт на Труханова

Сотрудники НАБУ и САП отправил в суд обвинительный акт на мэра Одессы Геннадия Труханова, подозреваемого в недекларировании имущества в размере 16, 3 млн грн.

В чем сила, брат: Мэр Одессы Труханов теряет почву под ногами

Об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook.

"Прокурорами САП и детективами НАБУ направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу обвинительный акт по делу одесского городского главы, подозреваемого в представлении субъектом декларирования недостоверных сведений в декларации лица уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления по 2017 год", - говорится в сообщении.

Как уточнили в САП, Геннадий Труханов подозревается в недекларировании имущества жены в размере 16, 3 млн грн, а именно: машины, квартиры в Одессе, паркоместа, корпоративных прав и пр.

Отметим, что…

Действия мэра Одессы квалифицированы следствием по признакам преступления, предусмотренного ст.366-1 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 2,5 тыс до 3 тыс необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 150 до 240 часов, либо лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Геннадий Труханов Е-декларирование Одесса НАБУ САП Новости Украина
Без табу
Другое на тему
Зеленский назначил нового замглавы ОПУ: Он служил режиму Януковича - фото 1
Зеленский назначил нового замглавы ОПУ: Он служил режиму Януковича
Вчера, 22:08
Глава киберполиции утаил особняк на миллионы гривен – СМИ - фото 1
Глава киберполиции утаил особняк на миллионы гривен – СМИ
Вчера, 19:30
Суд арестовал "киевского террориста" - фото 1
Суд арестовал "киевского террориста"
Вчера, 18:41
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Бумажный дом - спешите видеть - фото 1
Бумажный дом: Как испанский сериал покорил весь мир
31 июля, 21:30
Канадські будні - фото 1
Далека близька країна. Що ми знаємо про Канаду
01 июля, 17:30
Гей, брати, до світлої мети (с) - фото 1
На чужій землі: Анексія Закарпаття як типовий приклад політики Кремля
29 июня, 12:50