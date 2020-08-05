САП отправила в суд обвинительный акт на Труханова

САП отправила в суд обвинительный акт на Труханова

Сотрудники НАБУ и САП отправил в суд обвинительный акт на мэра Одессы Геннадия Труханова, подозреваемого в недекларировании имущества в размере 16, 3 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook.

"Прокурорами САП и детективами НАБУ направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу обвинительный акт по делу одесского городского главы, подозреваемого в представлении субъектом декларирования недостоверных сведений в декларации лица уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления по 2017 год", - говорится в сообщении.

Как уточнили в САП, Геннадий Труханов подозревается в недекларировании имущества жены в размере 16, 3 млн грн, а именно: машины, квартиры в Одессе, паркоместа, корпоративных прав и пр.

Отметим, что…

Действия мэра Одессы квалифицированы следствием по признакам преступления, предусмотренного ст.366-1 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 2,5 тыс до 3 тыс необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 150 до 240 часов, либо лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.