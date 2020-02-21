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Санаторий с эвакуированными в Новых Санжарах остался без охраны (ФОТО)

14:00
Пансионат в Новых Санжарах "охраняют" лишь журналисты - фото 1
Пансионат в Новых Санжарах "охраняют" лишь журналисты

После вчерашних событий в поселке городского типа, куда привезли эвакуированных из Уханя украинцев, акция протеста сошла на нет сама собой. Судя по всему, после того, как шоу перестало быть нужным определенным людям, раскачивать ситуацию стало некому.

Как сообщают корреспонденты издания "Радио Свобода", хотя Алексей Гончарук и обещал оставить у медицинского центра Национальной гвардии "Новые Санжары" три сотни экипированных бойцов, это сделано не было.

300 санжарцев: Почему украинцы готовы расправляться с эвакуированными из Уханя

Кроме того, даже необходимости в каком-либо усиленном кордоне в данный момент нет, поскольку желающих протестовать не обнаружено.

Видимо, после вчерашнего нагнетения обстановки, свезении титушек под видом "местных жителей" и подавлении бунта для картинки, где-то в МВД знали, что эвакуированным уже ничего не грозит.

Санаторий с эвакуированными в Новых Санжарах остался без охраны (ФОТО) - фото 196194

В данный момент в поселке городского типа уже разблокированы все дороги, а количество дежурящих на улицах ментов стремится к нулю.

Само собой, никаких акций протеста в данный момент никто не проводит.

Санаторий с эвакуированными в Новых Санжарах остался без охраны (ФОТО) - фото 196196

Напомним, 20 февраля в Новых Санжарах Полтавской области начались массовые протесты против прибытия эвакуированных украинцев из Уханя. На фоне разгоревшихся столкновений, местные депутаты обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не привозить в поселок эвакуированных украинцев.

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Нацгвардия Новые Санжары Полтавская область Коронавирус из Китая Алексей Гончарук Новости Украина
Радио Свобода
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