Самоубийство: в прокуратуре назвали основную версию смерти Тымчука

Следователи считают, что Тымчук застрелился

В отличие от чемпиона мира по раскрытию любых преступлений Антона Геращенко, все правоохранители, ознакомленный с обстоятельствами гибели нардепа, склоняются к версии о суициде, а не случайном выстреле во время чистки оружия.

Такую информацию озвучила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, которая отметила, что именно самоубийство стало основной версией следствия кончины патриота Украины, народного депутата и координатора группы "Информационное сопротивление" Дмитрия Тымчука.

По словам правоохранителей, близкие политика утверждают, что в последнее время Тымчук тяжело переживал происходящее в Украине:

- Исходя из показаний близких, следствие располагает информацией о том, что последнее время погибший находился в депрессивном состоянии, а последнюю неделю вообще не выходил из дома, как и в день смерти. Официальную версию случившегося все же объявят после проведения всех следственных действий и получения результатов предназначенных судебных экспертиз.

Примечательно, что все время, пока Тымчук находился дома, его карточкой в парламенте голосовали.

Напомним, согласно официальным данным, звонок с сообщением о гибели политика поступил на линию 102 в 12:15 среды, 19 июня, как раз в самый разгар заседания Верховной Рады, куда Дмитрий Тымчук по своему обыкновению ходил регулярно.

Когда же следователи и медики прибыли на место ЧП, нардепа уже не было в живых.

Изначально мусора пытались пропихнуть не терпящую никакой критики версию о случайной гибели в результате чистки наградного оружия, но затем неофициальный спикер МВД Антон Геращенко слился с темы и перестал комментировать трагедию.