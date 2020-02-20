Самолет с эвакуированными из Китая кружит над Украиной и не идет на посадку

Самолет с вывезенными из Уханя украинцами сядет неизвестно где

Утром в четверг, 20 февраля, спецборт из Уханя с украинцами и иностранцами на борту начал нарезать круги над страной. Судя по всему, чиновники до сих пор не определились, какой из аэропортов будет принимать рейс.

Изначально предполагалось, что самолет авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами и иностранцами осуществит посадку в "Борисполе", но теперь, возможно, его направят в международный аэропорт Харькова.

По крайней мере, в воздушной гавани областного центра появились медики в защитных костюмах, несколько "скорых" с экипажем в защитных костюмах.

Сам же самолет совершил уже около 20 кругов в районе границы Полтавской и Днепропетровской областей. Скорее всего, чиновники МОЗ просто не сумели порешать с аэропортом, который в итоге примет рейс из Китая. Из-за возможного отказа аэропортов прахом может пойти и весь план Кабмина по размещению эвакуированных в карантине. Сумеют ли чиновники в бешенном режиме утрясти ситуацию или экстренно с нуля организовать работающую схему по распределению прибывших из эпицентра эпидемии, неизвестно.

В то же время в Винницкой, Полтавской и Львовской областях паникующие протестующие устроили своеобразные блокпосты, чтобы не дать властям отвезти эвакуированных в предполагаемые места для их содержания в карантине. При этом точной информации о том, где будут находиться украинцы, в МОЗ не называют. Именно это и породило панику, которую активно подогревают в соцсетях российские агрессоры.

Как известно, на борту самолета находятся 73 человека. Большинство из них украинцы. При этом вылететь на родину чиновники разрешили не всем. Троих наших сограждан, у которых обнаружили симптомы ОРВИ, на самолет не пустили. При этом информации о том, что люди оказались зараженными, пока нет.

На данный момент в нашей стране не зафиксированы случаи заболевания китайским коронавирусом, но в правительстве уже якобы утвердили план по борьбе с коронавирусом в Украине и создали штаб для противодействия болезни во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

При этом фактически Украина готова к предотвращению распространения болезни в случае ее проявления лишь на словах чиновников.