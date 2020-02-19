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Из Китая вывозят 48 украинцев: Здоровы ли они?

Вчера, 21:40
Их Китая вывозят 48 украинцев: Здоровы ли они? - фото 1
Их Китая вывозят 48 украинцев: Здоровы ли они?

В среду, 19 февраля, Киев отправил самолет в китайской город Ухань для эвакуации украинцев. На место сбора явились 48 граждан Украины.

МИД бросил украинцев на борту Diamond Princess
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МИД бросил украинцев на борту Diamond Princess

Об этом заявил госсекретарь МИД Андрей Заяц.

"На посадку явились все 48 граждан Украины и 29 иностранных граждан: восемь – Аргентины, пять – Доминиканы, пять – Эквадора, четыре – Сальвадора, по два – Казахстана и Коста-Рики и по одному гражданину из других государств", - отметил дипломат.

Все лица, допущенные к эвакуации, прошли соответствующий осмотр, больные среди них не обнаружены.

"Эвакуация проходит в штатном режиме. Правительство имеет четкий план и мы его выполняем. К приему людей готовы. Самолет уже вылетел. Все прошли соответствующие проверки. На борт допущены люди без симптомов острой респираторной инфекции", - заявил замглавы МОЗ Виктор Ляшко.

Напомним, в МОЗ засекретили больницу для эвакуированных из Уханя.

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