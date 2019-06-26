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Саакашвили идет в Раду, но виноват все равно Порошенко (ВИДЕО)

11:20
Саакашвили будет прорываться в ВР - фото 1
Саакашвили будет прорываться в ВР

Вернувшийся в Украину благодаря стремлению Владимира Зеленского и влияющих на него людей уничтожить политически Петра Порошенко Михеил Саакашвили все же будет участвовать в парламентских выборах.

Через суд Саакашвили и его коллеги по партии "Рух нових сил" пытались заставить ЦИК зарегистрировать их политсилу на досрочные парламентские выборы.

Саакашвили не идет в Раду. "Виноват" Порошенко - ВИДЕО

В итоге суд повелся на требования экс-президента Грузии и решил обязать Центризбирком зарегистрировать партию.

"Обязать Центральную избирательную комиссию повторно рассмотреть поданные 20 июня 2019 года политической партией "Рух новых сил" Михаила Саакашвили документы для регистрации кандидатов в народные депутаты Украины от партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили в общегосударственном избирательном округе и одномандатных избирательных округах", - сказано в постановлении суда.

О своей "победе" бывший губернатор Одесской области заявил на своей странице в Facebook:

"Мы победили. Суд нас поддержал. Мы идем на выборы".

Судя по всему, на радостях Саакашвили забыл выполнить свое предвыборное предназначение и обвинить во всех бедах Петра Порошенко.

Но на сей раз ему это простят, а чтобы исправить досадную ошибку опытного политика следует указать, что во время оглашения вердикта суда экс-президент Грузии наверняка по инерции проклинал Порошенко за все.

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Петр Порошенко Рух новых сил ЦИК суд Михеил Саакашвили Новости Украина
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