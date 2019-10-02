Саакашвили бессовестно хайпанул на смерти грузинского бандита

Саакашвили использовал новость о ликвидации бандита для собственного пиара

Залегший на дно украинской политики экс-президент Михеил Саакашвили, который уже отчаялся вернуться в большую политику, пытается попиариться буквально на чем угодно. Даже на новости о расстреле бандита из Грузии бойцами КОРДа.

В среду, 2 октября, неприкаянный Саакашвили заявил о том, что ликвидированный сегодня утром злоумышленник "был послан для слежки за ним".

На своей странице в Facebook Саакашвили рассказал о том, что убитый спецназом Шота Чичиашвили "действовал в Одессе для сбора информации".

"В Грузии Чичиашвили был приговорен к 22 годам заключения, однако в 2013 году был отпущен на свободу благодаря лидеру правящей партии "Грузинская мечта" миллиардеру Бидзине Иванишвили. В последние годы он был прислан в Украину со специальной миссией. Его направили в Одессу собирать информацию обо мне и моем окружении, о чем нас предупредили наши источники в украинских правоохранительных органах", - заявил Саакашвили, видимо готовя себе почву для борьбы с барыгами в Грузии.

Для придания своей персоне статуса особой важности бывший губернатор Одесской области еще и дал указания следователям - проверить связи убитого с грузинскими спецслужбами. Ведь их "напрямую контролируют российские коллеги".

Напомним, в 2017-м году чиновники ГМС лишили гражданства Михаила Саакашвили, но 10 сентября он вместе со своими сторонниками незаконно пересек границу с Польшей и прорвался в Украину. После этого политик начал масштабные акции протеста, которые, как утверждают следователи, финансировал Сергей Курченко. Для того, чтобы его не депортировали в Грузию, Саакашвили потребовал от ГМС предоставить ему политическое убежище. Чиновники миграционной службы ему отказали, а суд подтвердил их полномочия. Силовики задержали лишенного паспорта политика, и выслали его в Польшу. На следующий день Саакашвили прилетел в Нидерланды, где у него еще с января были подготовлены все необходимые документы.