Полицейские показали эпичное видео смертельной перестрелки с грузинским бандитом ВИДЕО 18+

Бойцы КОРДа к сопротивлению готовы не были

Отряд КОРДа ликвидировал вооруженного гражданина Грузии, который открыл огонь по приехавшим его задерживать спецназовцам. Тем не менее, профессионализма правоохранителям явно недостаточно для эффективной работы.

Об этом свидетельствует видеозапись, сделанная работниками пресс-службы полиции, которые сегодня утром выезжали в Хотяновку Вышгородского района Киевской области.

Бойцы спецназа выламывали дверь в помещение, где обитал преступник, а на момент ее открытия оказались совершенно не готовы к преступлению. Злоумышленник просто высунулся с пистолетом наготове и расстрелял бойцов КОРДа, которые от неожиданности просто бросились в укрытие. К счастью, пули попали пострадавшему в руку и не причинили риска для жизни.

В это время коллеги попавших в сектор обстрела спецназовцев открыли по нападавшему огонь на поражение. Ему удалось пробежать метров 10, после чего раненый упал, но продолжал стрелять. В итоге копам ничего не оставалось, кроме как расстрелять нарушителя.

Теперь же действия КОРДовцев будут проверять следователи ГБР. Они уже открыли уголовное дело по части первой статьи 115 УК Украины - "Умышленное убийство". Правда,ничего копам грозить не должно. Все же они имели полное право развалить преступника.

Смотрите видео перестрелки спецназа с грузинским бандитом онлайн (18+):