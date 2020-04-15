С подачи Бужанского: ГБР взялось за нардепа Вятровича

Классический ватник пытается отомстить за дискредитацию Совка

Обиженный на правду о том, что коммунистический режим является преступным, ватный нардеп от "Слуги народа" накатал заяву на представителя "Европейской солидарности" Владимира Вятровича, который ранее занимал должность главы Института национальной памяти.

Ставший благодаря Зе команде депутатом фанат Совка вместе с подконтрольным властям правоохранительным ведомством продолжают вести уголовные дела против испытывающих патриотические чувства лидеров нации.

На своей странице в Facebook Вятрович написал о том, что его вызвали в ГБР в качестве свидетеля по делу, касающемуся проведения международного форума памяти жертв Голодомора, который был посвящен 85-й годовщине преступлению СССР.

"Меня вызывают на допрос в ГБР. В качестве свидетеля по делу, инициированному Бужанским - за проведение международного форума, посвященного 85-й годовщине памяти жертв Голодомора. У нас снова будут сажать за правду о преступлениях коммунистов?" - отметил Вятрович.

Более того, на дело против экс-главы Института нацпамяти бросили следователя, против которого нардеп подал в суд за бездействие.

"Вызов подписал Амелин, тот самый, на которого я подал в суд за "незамечение" государственной измены Ермаком и Кучмой", - подчеркнул парламентарий.

Напомним, из-за назначения Ирины Венедиктовой генпрокурором, временным главой ГБР стал замглавы Александр Соколов. И. о. директора бюро приступил к работе с 17 марта 2020-го года и тут же продолжил деятельность ведомства по противодействию проукраинским силам.