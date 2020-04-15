Пандемия коронавируса Карантин в Украине Пожар в Чернобыле Владимир Зеленский война на Донбассе

С подачи Бужанского: ГБР взялось за нардепа Вятровича

12:00
Классический ватник пытается отомстить за дискредитацию Совка - фото 1
Классический ватник пытается отомстить за дискредитацию Совка

Обиженный на правду о том, что коммунистический режим является преступным, ватный нардеп от "Слуги народа" накатал заяву на представителя "Европейской солидарности" Владимира Вятровича, который ранее занимал должность главы Института национальной памяти.

Ставший благодаря Зе команде депутатом фанат Совка вместе с подконтрольным властям правоохранительным ведомством продолжают вести уголовные дела против испытывающих патриотические чувства лидеров нации.

Экс-нардепа Черновол обвинили в убийстве (ФОТО)

На своей странице в Facebook Вятрович написал о том, что его вызвали в ГБР в качестве свидетеля по делу, касающемуся проведения международного форума памяти жертв Голодомора, который был посвящен 85-й годовщине преступлению СССР.

"Меня вызывают на допрос в ГБР. В качестве свидетеля по делу, инициированному Бужанским - за проведение международного форума, посвященного 85-й годовщине памяти жертв Голодомора. У нас снова будут сажать за правду о преступлениях коммунистов?" - отметил Вятрович.

Более того, на дело против экс-главы Института нацпамяти бросили следователя, против которого нардеп подал в суд за бездействие.

"Вызов подписал Амелин, тот самый, на которого я подал в суд за "незамечение" государственной измены Ермаком и Кучмой", - подчеркнул парламентарий.

Напомним, из-за назначения Ирины Венедиктовой генпрокурором, временным главой ГБР стал замглавы Александр Соколов. И. о. директора бюро приступил к работе с 17 марта 2020-го года и тут же продолжил деятельность ведомства по противодействию проукраинским силам.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
ГБР Владимир Вятрович уголовное дело Голодомор терроризм Макс Бужанский Партия Слуга народа Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Обмен пленными должен состояться на до этих выходных - фото 1
В ОБСЕ заявили о договоренности с "ДНР" и "ЛНР" об обмене боевиков на заложников
14:00
Иран предлагает Украине согласиться с "человеческой ошибкой" как причиной крушения PS752 - фото 1
Иран предложил Украине подписать меморандум взаимопонимания по сбитому "Боингу" МАУ
11:20
Храм, где показательно нарушали карантин, не сможет работать на Пасху - фото 1
В Днепре нашли бомбу у храма, где поп специально заражал людей (ФОТО)
09:20
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Легендарный корабль "Черкаси" - символ борьбы - фото 1
Историческая драма "Черкаси": Память с привкусом боли
01 марта, 19:25
Чечня диктует свою волю - фото 1
Чеченский бумеранг: Как имперская политика аукнулась России
23 февраля, 18:30
Дело Ричарда Джуэлла - большой фильм от мастера - фото 1
Дело Ричарда Джуэлла: Рецензия на новый фильм Клинта Иствуда
21 февраля, 20:00