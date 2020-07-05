С компенсацией: суд разрешил въезд российскому рэперу-стороннику уничтожения Украины

Российский рэпер получит компенсацию и разрешение на въезд в Украину

Благодаря четкой позиции властей, указывающей на попустительство российским преступникам, все большее количество террористов получают возможность беспрепятственно кататься в нашу страну для заработков на концертах и распространения пропаганды.

Более того, прощающая преступников система, которая еще и накладывает штрафы на СБУ за хорошо выполненную работу, только лишь подрывает нацбезопасность Украины.

Как свидетельствует единый реестр судебных решений, 25 июня Окружной админсуд Киева постановил отменить запрет на въезд в Украину для российского рэпера Алексея Узенюка, более известного как Элджея.

В документах указано, что фанат Путина требовал признать запрет на въезд незаконным, а его имя вычеркнуть из списков лиц, несущих угрозу национальной безопасности. Добавили пособника кремлевских убийц в перечень запрещенных артистов после того как он выступал в оккупированном Коктебеле без разрешения на то украинских властей. Кроме того, в интервью пропагандистстким СМИ он заявлял, что "Крым - российская территория".

В итоге служители Фемиды стали на сторону оккупанта, развалив доказательства спецслужбы. К примеру, видео из YouTube, на котором запечатлено выступление террориста на полуострове, судьи назвали "недостоверным", поскольку владельцы аккаунтов, заливших запись на площадку для хостинга, якобы "не проходили верификацию". И хотя это не отменяет реальности выступления нелюдя на оккупированных территориях, судьи решили разрешить Элджею покатушки в нашу страну.

Более того, из бюджета СБУ Узенюку выделят 1,5 тысячи гривен компенсации.

Напомним, отменять запреты и вмешиваться в работу правоохранителей для допуска преступников на территорию Украины начал лично президент Зеленский еще в начале своей каденции. С его помощью "95 квартал" отстоял ватоголового террориста Федора Добронравова. При вмешательстве гаранта был пропущен через границу Доктор Албан. А не так давно запреты были сняты с Екатерины Варнавы. И это далеко не весь список зашкварившихся российских террористов-звезд.