Ликвидация Сулеймани Новый год 2020 Владимир Зеленский

Для спасения "Квартала" Зеленский лично пропустил в Украину ватного нарушителя закона ФОТО

10:00
Президент помог проехать в Украину выступавшему в Крыму Доктору Албану - фото 1
Президент помог проехать в Украину выступавшему в Крыму Доктору Албану

Ради спасения съемок новогоднего "Квартала" президент лично вмешивался в работу пограничников. Об этом свидетельствует запись не чувствующего разницы музыканта Албана Нвапа, известного как Доктор Албан.

Как оказалось, шведский артист за денежки выступал в оккупированном Крыму, из-за чего въезд в Украину для него был закрыт.

Зеленский получил миллионы гривен от "Квартала"

Но шоуменам из "95 квартала" очень хотелось снять новогоднее шоу с участием этого нарушителя законов, для чего Владимир Зеленский лично помог ему проехать через границу.

Об этом на своей странице в Instagram написал сам артист, выложив фото и видео с президентом:

"Мне был запрещен въезд в Украину из-за моего предыдущего шоу на оспариваемом полуострове Крым. С вмешательством президента я смог попасть в Украину. Очень хорошая прогулка в Киеве с президентом в толпе".

В выпуске "квартала" выступление артиста показали, а в анонсе выхода Албана на сцену комики указали, что под хит It's My Life не обходилась ни одна вечеринка. И даже путинская.

Совершил ли правонарушение наш гарант, вмешавшись в работу пограничников и помогая нарушившему закон продажному певцу попасть в Украину, должны ответить юристы и стражи порядка.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Владимир Зеленский 95 квартал Вечерний квартал артист Оккупация Крыма Россия Новости Украина Dr. Alban
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Российские оккупанты выпустили тысячи снарядов по Украине через границу - фото 1
Bellingcat представила доклад об артиллерийских обстрелах Украины через границу с РФ
13:00
В Киеве убили двух юных девушек - фото 1
В Киеве на съемной квартире нашли трупы двух девочек-подростков (ФОТО 18+)
11:00
В Харькове решили судьбу имущества Курченко - фото 1
В Харькове решили судьбу имущества Курченко. Что изменится?
Вчера, 22:07
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Время подводить итоги - фото 1
ТОП-10 лучших фильмов 2019 года по версии критиков Без Табу
01 января, 21:00
Викинги - 6 сезон - кто кого сыграл - фото 1
Викинги: Все звезды 6 сезона и Данила Козловский
01 января, 20:00
Да прибудет с вами Топ-10 лучших сериалов 2019 - фото 1
ТОП-10 лучших сериалов 2019 года по версии Без Табу
01 января, 18:40
Загрузка...