Для спасения "Квартала" Зеленский лично пропустил в Украину ватного нарушителя закона ФОТО

Президент помог проехать в Украину выступавшему в Крыму Доктору Албану

Ради спасения съемок новогоднего "Квартала" президент лично вмешивался в работу пограничников. Об этом свидетельствует запись не чувствующего разницы музыканта Албана Нвапа, известного как Доктор Албан.

Как оказалось, шведский артист за денежки выступал в оккупированном Крыму, из-за чего въезд в Украину для него был закрыт.

Но шоуменам из "95 квартала" очень хотелось снять новогоднее шоу с участием этого нарушителя законов, для чего Владимир Зеленский лично помог ему проехать через границу.

Об этом на своей странице в Instagram написал сам артист, выложив фото и видео с президентом:

"Мне был запрещен въезд в Украину из-за моего предыдущего шоу на оспариваемом полуострове Крым. С вмешательством президента я смог попасть в Украину. Очень хорошая прогулка в Киеве с президентом в толпе".

В выпуске "квартала" выступление артиста показали, а в анонсе выхода Албана на сцену комики указали, что под хит It's My Life не обходилась ни одна вечеринка. И даже путинская.

Совершил ли правонарушение наш гарант, вмешавшись в работу пограничников и помогая нарушившему закон продажному певцу попасть в Украину, должны ответить юристы и стражи порядка.