С гречи на устриц: Николай Тищенко решил элитно подкупать избирателей

Николай Тищенко будет кормить нашару. Но только избирателей

Мажоритарщик от "Слуги народа", ресторатор с темным прошлым, Николай Тищенко показал всем рвущимся к власти, как нужно по-богатому подкупать голоса будущих избирателей.

Так, на фанатской странице звезды в Instagram во вторник, 2 июля, опубликовали сообщение о том, что вплоть до парламентских выборов в сети ресторанов Николая Тищенко действует необычная акция.

Согласно сообщению, каждый посетитель очень недешевых заведений "Ришелье", Coin, "Три вилки", Сейф", "Велюр", "Тургенеф", Wlunch и Fahrenheit может поесть нахаляву.

Правда, касается подобное предложение только лишь живущих на территории 219-го мажоритарного округа. То есть, кормить бесплатно людей, которые не смогут за него проголосовать, Николай Тищенко не намерен.

К слову, хоть в рестиках шоумэна наверняка и не будут подавать плебсу гречу, столь открытого подкупа избирателей не было весьма давно.

Впрочем, нельзя и зарекаться по поводу гречки и сосисок. С учетом того, что на некоторых мероприятиях в ресторанах Николая Тищенко даже бесплатные бургеры делили на четыре части, наесться устрицами ринувшимся в заведения пенсионерам явно не получится.





К слову, интересно и другое: как на появление бабушек преклонного возраста, которые придут к Тищенко поесть, будут реагировать охранники ресторанов и их посетители.