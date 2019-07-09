С гирей на шее: в Крыму на берег моря вынесло тело крымского татарина

Тело похищенного Рашида Ягъяева выбросило на берег после шторма

Труп 61-летнего Рашида Ягъяева, пропавшего в оккупированному Крыму в апреле этого года, нашли после шторма на одном из пляжей поселка Николаевка под Симферополем. При этом к шее мужчины была привязана гиря, что уже говорит о насильственном характере смерти пострадавшего.

По данным близких погибшего, обнаружили тело крымского татарина уже когда труп уже разлагался.

Пока его вытаскивали, голова и кисти отделились от тела.

Похороны предпринимателя пройдут в Симферополе. Известно, что Ягъяев занимался бизнесом - на рынке в микрорайоне Каменка у него были торговые точки и склады.

Пропал он при невыясненных обстоятельствах. Но вполне может быть, что оккупанты попросту похитили мужчину и пытали его до смерти по политическим мотивам или же просто пытались отжать у него имущество.

Как известно, в оккупированном Крыму татары пропадают регулярно. За пять лет господства там российских оккупантов безвести пропали несколько десятков представителей этой национальности. Их похищали, пытали и паковали чаще всего силовики ВС РФ или возведенные до этого статуса залетные казаки за несогласие с оккупацией.

Судьба почти 20 человек остается неизвестной, а мертвыми нашли только лишь семерых и более чем 40 пропавших.