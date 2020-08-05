С апреля из антикоронавирусного фонда не купили ни одного аппарата ИВЛ

При Степанове бюджеты МОЗ идут "налево"

Вместо того, чтобы максимально усиливать готовность врачей противодействовать коронавирусу, а также доносить до людей важность ношения масок и придерживания социальной дистанции, в МОЗ банально распиливали миллиарды.

О тотально нецелевом распределении выделенных из полупустого бюджета 64 миллиардов гласит статистика расходов антикоронавирусного фонда.

В общей сложности медики не получили даже четверти этой суммы, а большую ее часть направили на строительство дорог.

Впрочем, согласно ответу на депутатский запрос финансово-экономического департамента МОЗ представительнице партии "Голос" Юлии Клименко, в ведомстве Степанова вообще отнеслись к COVID-19 максимально халатно.

"Об эффективности роботы Минздрава и министра Степанова, о которой так любят говорить монобольшевики. С апреля 2020 года из короновирусного фонда не закуплено ни одного аппарата ИВЛ, все в процессе. Интересно успеют ли закупить в 2021 году? Это риторический вопрос", - написала нардеп на своей странице в Facebook.

Как известно, с момента фактического отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных. И это при условии абсолютного отсутствия массового тестирования.