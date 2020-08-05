В Украине - двойной коронавирусный антирекорд

Фактическое отсутствие карантина приводит к антирекордам

Отсутствие масок, соблюдения социальной дистанции и наказания за игнорирование карантинных ограничений приводит к практически регулярному росту количества заболевших COVID-19.

При этом на все поставленные антирекорды, заполняющиеся больницы и отсутствие денег в антикоронавирусном фонде забивают как центральные, так и местные власти.

Все это приводит к печальным последствиям, которые в ближайшее время могут стать куда более жуткими. Так, за прошлые сутки в лабораториях Центра общественного здоровья COVID-19 обнаружили у 1271 человека. Антирекорд поставлен и по количеству умерших от осложнений инфекции - 24 случая.

914 пациентов выздоровели.

- За время пандемии заболело 75 490 человек. Из них 41 527 выздоровели, летальных случаев - 1788, - отметили медики.

Как известно, с момента фактического отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных. И это при условии абсолютного отсутствия массового тестирования.