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Рятувальники припинили пошук вцілілих після обвалу будівлі у Флориді

09:48
Будинок у Флориді став великою братською могилою - фото 1
Будинок у Флориді став великою братською могилою

Рятувальники відмовилися від подальших пошуків вцілілих при обвалі багатоквартирного будинку у Флориді, який частково обвалилася майже два тижні тому. Під завалами досі лишаються тіла понад 80 людей.

«Наразі ми дійсно вичерпали всі варіанти, доступні нам у пошуково-рятувальній місії», – заявила 7 липня журналістам мерка округу Маямі-Дейд Даніелла Левін Кава. Чиновниця додала, що наразі роботи зосередяться на спробах вилучити тіла загиблих із-під завалів.

Більша частина будівлі на курорті Серфсайді, неподалік від Маямі, обвалилася в перші години 24 червня. Кількість підтверджених загиблих становить 54, 86 людей досі не знайдені.

З дня обвалу жоден вцілілий не був знайдений. За даними рятувальників, багато жертв, знайдених у завалах, були все ще в своїх ліжках.

Наразі слідство не встановило, що саме спричинило обвал багатоквартирного будинку на березі моря, побудованого 40 років тому. У 2018 році інженерний звіт виявив низку структурних недоліків, які наразі є в центрі уваги слідства, яка передбачає дослідження колегією суддів і численні судові позови.

Після обвалу влада в інших містах почала перевіряти давно побудовані хмарочоси, аби пересвідчитися, що суттєві структурні хиби не залишилися поза увагою.

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Радіо Свобода
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