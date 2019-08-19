Русское радиоактивное облако пролетело над Украиной

Из России, с любовью

Русские власти всеми силами пытались скрыть последствия ядерной катастрофы под Северодвинском и повторили весь набор ошибок, допущенный советскими властями во время катастрофы на ЧАЭС. Расплачиваться за это придется и украинцам.

Облако радионуклидов после аварии на русском полигоне в районе Северодвинска (под Архангельском), которое так тщательно скрывали власти РФ, никуда не делось.

Более того, как показывают эксперты, оно достигло территории Украины.

Анимированную карту с вероятным распространением радиационного шлейфа обнародовал в Twitter глава Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Лассина Зербо.

To requests on #IMS detection beyond #CTBT, data in, or near the path of potential plume from the explosion are being analyzed . We’re also addressing w/station operators technical problems experienced at two neighboring stations. All data are available to our Member States. https://t.co/pHL4WrHU23 pic.twitter.com/9aO5cQTlls — Lassina Zerbo (@SinaZerbo) August 18, 2019

На карте четко видно движение облака – 15 августа оно задело Крым и большую часть Юго-Восточной Украины, местами - Центральную часть страны.

Затем облако продолжило движение вплоть до Черновицкой области. Немного зацепило и Киевскую область. Над территорией Украины облако «летало» с 15 по 18 августа включительно. Наблюдения, показанные на карте, велись с 8 августа 2019.

Какие угрозы нес путешественник с русского севера - не сообщается, однако, как можно понять, ничего хорошего в этом нет. Хотя, не исключено, что основной удар радиации приняла на себя Россия, а над нашей страной в облаке уже были не такие большие дозы.

Также эксперт обратил внимание на странный факт. Две станции мониторинга радиации, расположенные в Дубне и Кирове (РФ), перестали передавать данные через два дня после взрыва в ядерном центре под Северодвинском. В России это объяснили сбоями, а сам Зербо в интервью Wall Street Journal обвинил русскую сторону в желании скрыть истинные масштабы проблемы и угрозы для жителей (как уже было в 1986, когда заложниками молчания советских властей стала целая Европа).

Показательно, что в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям пока никак не комментируют этот факт. Сайт службы живет своей жизнью и рапортует о разных мелочах.

Напомним, авария на военном полигоне под Северодвинском произошла 8 августа 2019 - лишь спустя некоторое время ее факт признали власти РФ, спровоцировав панику в прилегающих районах, где люди в панике раскупили йод в аптеках. При этом в результате аварии, по официальным данным, погибли 7 человек и несколько десятков пострадали. Среди пострадавших - медики, оказывавшие участникам горе-учений первую помощь. Им, в лучших традициях Чернобыля, никто не сообщил об опасности радиоактивного заражения.