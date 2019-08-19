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Русское радиоактивное облако пролетело над Украиной

17:10
Из России, с любовью - фото 1
Из России, с любовью

Русские власти всеми силами пытались скрыть последствия ядерной катастрофы под Северодвинском и повторили весь набор ошибок, допущенный советскими властями во время катастрофы на ЧАЭС. Расплачиваться за это придется и украинцам.

Облако радионуклидов после аварии на русском полигоне в районе Северодвинска (под Архангельском), которое так тщательно скрывали власти РФ, никуда не делось.

Лечившие пострадавших от взрыва под Архангельском, врачи получили большие дозы радиации

Более того, как показывают эксперты, оно достигло территории Украины.

Анимированную карту с вероятным распространением радиационного шлейфа обнародовал в Twitter глава Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Лассина Зербо.

На карте четко видно движение облака – 15 августа оно задело Крым и большую часть Юго-Восточной Украины, местами - Центральную часть страны.

Затем облако продолжило движение вплоть до Черновицкой области. Немного зацепило и Киевскую область. Над территорией Украины облако «летало» с 15 по 18 августа включительно. Наблюдения, показанные на карте, велись с 8 августа 2019.

Какие угрозы нес путешественник с русского севера - не сообщается, однако, как можно понять, ничего хорошего в этом нет. Хотя, не исключено, что основной удар радиации приняла на себя Россия, а над нашей страной в облаке уже были не такие большие дозы.

Также эксперт обратил внимание на странный факт. Две станции мониторинга радиации, расположенные в Дубне и Кирове (РФ), перестали передавать данные через два дня после взрыва в ядерном центре под Северодвинском. В России это объяснили сбоями, а сам Зербо в интервью Wall Street Journal обвинил русскую сторону в желании скрыть истинные масштабы проблемы и угрозы для жителей (как уже было в 1986, когда заложниками молчания советских властей стала целая Европа).

Показательно, что в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям пока никак не комментируют этот факт. Сайт службы живет своей жизнью и рапортует о разных мелочах.

На полигоне в России бабахнуло судно с ядерным оружием

Напомним, авария на военном полигоне под Северодвинском произошла 8 августа 2019 - лишь спустя некоторое время ее факт признали власти РФ, спровоцировав панику в прилегающих районах, где люди в панике раскупили йод в аптеках. При этом в результате аварии, по официальным данным, погибли 7 человек и несколько десятков пострадали. Среди пострадавших - медики, оказывавшие участникам горе-учений первую помощь. Им, в лучших традициях Чернобыля, никто не сообщил об опасности радиоактивного заражения.

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