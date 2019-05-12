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Русский офицер получил звезду героя за преступления в Украине

12 мая, 15:20
Русский ихтамнет должен ответить за преступления - фото 1
Русский ихтамнет должен ответить за преступления

Вскрылся очередной факт, опровергающий тезис кремлевской пропаганды, известный как #ихтамнет. Офицер русской армии Виталий Романов стал Героем России за войну в Украине под видом "местного ополченца"

О ряженом луганском ополченце написал на фейсбуке главред Цензора Юрий Бутусов.

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"За участие в "гражданской войне в Украине" несколько десятков российских военных стали Героями России. Война в одной стране, а герои войны награждаются в другой, которая якобы не воюет вообще. Вот фотография российского военного преступника капитана Виталия Романова - в настоящее время временно исполняющего обязанности командира танкового батальона 200-й мотострелковой бригады ВС РФ", - написал Бутусов.

Свой пост журналист подтвердил фактами - дело в том, что ряженый шахтер особо не скрывал своих преступлений.

Пост Юрия Бутусова на фейсбуке:

"Герой России, утверждает газета Северного флота "На страже Заполярья"
и сайт Омского автобронетанкового инженерного института. Но странное дело - описания его "подвига" и упоминаний о его геройстве нет ни в одном другом информационном ресурсе РФ, ни на сайте Минобороны РФ, и даже в базе данных героев России и Советского союза Виталия Романова нет, не признается официально существование "хероя". Очевидно, Виталий Романов и российские власти скрывают "геройства", потому что Романов в составе 200-й бригады принял участие во вторжении в Украину и боях под Луганском в 2014-м, что точно доказано украинскими исследователями. 200-я бригада участвовала в наступлении российских войск в районе Луганского аэропорта, понесла там потери, в репортажах российских СМИ российских военнослужащих там называли, конечно, "местными ополченцами", - пишет журналист.

Полный ихтамнет. Крымские зарисовки

Отметим, что Россия до сих пор официально не признает, что ее регулярные части воюют на Донбассе, оккупировав части Луганской и Донецкой областей. При этом доказательств обратного - масса, от свидетельства очевидцев, до массовых захоронений "ихтамнетов" на территории Украины и России.

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