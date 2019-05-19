Русские вдвойне пролетели на "Евровидении" (ВИДЕО)

Евровидение-2019 завершился поражением русских

В ночь на воскресенье, 19 мая, в Тель-Авиве завершился песенный конкурс "Евровидение", который впервые за много лет прошел без Украины. И нам от этого, честно сказать, ни холодно ни жарко. А у русских, конечно, полыхает.

Победителем "Евровидения-2019" стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с композицией Arcade. За ним с разрывом в 30 с лишним очков расположился итальянец Махмуд.

У Лазарева же не было шансов. Он набрал 369 очков против 492 у победителя. Впрочем, мы все верим (нет), что российскому певцу повезет. В третий раз, ну, или в четвертый.

Отдельно подгорает у адептов "русского мира" из-за украинского вопроса, ведь представлять нас не поехала в Израиль фактически российская певица MARUV. Именно после фиаско Лазарева российские пропагандисты переключили внимание уже готовых праздновать победу ватников на проблемы Анны Корсун и на "ущемление русских в Киеве".

Еще большую боль до сих пор вызывает сам факт выступления Верки Сердючки в качестве приглашенного гостя. Андрею Данилко до сих пор не могут простить его "Раша, гудбай" и второе место в конкурсе.

Впрочем, если отбросить политическую подоплеку, можно с легкостью утверждать, что выиграла в конкурсе Мадонна. Ей заплатили за одно выступление 1 миллион 350 тысяч долларов.