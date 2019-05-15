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Сердючка ярко зажгла в Тель-Авиве – ФОТО

15 мая, 22:00
Сердючка ярко зажгла в Тель-Авиве – ФОТО - фото 1
Сердючка ярко зажгла в Тель-Авиве – ФОТО

Звезда украинской сцены Верка Сердючка продолжает ярко зажигать в Израиле. Цветы, шампанское, прогулки…В общем, смотрите сами.

"Не мог отказать": Сердючка едет на Евровидение

Снимки досуга поп-дива опубликовала в фб-канале Verka Serduchka.ART.

Данилко в ярком костюме и звездой на главе, нестареющая мама Инна Белоконь и пр. участники команды в футболках с принтами "Sex, труд, май" (каков намек, а? – прим. ред).

Фанаты Сердючки очень обрадовались ярким снимкам.

Сердючка ярко зажгла в Тель-Авиве – ФОТО - фото 181042

"Андрюха крутой)Люблю его творчество)", "Бомба", "Любим вас, дорогие наши Мама и Доню берегите себя!", - пишут комментаторы.

Сердючка ярко зажгла в Тель-Авиве – ФОТО - фото 181044

Напомним, Андрей Данилко, который активно гастролирует по регионам РФ и поддерживает теплые отношения с российскими знаменитостями, давно считается "своим" в стране-агрессоре, поэтому неудивительно, что журналисты телеканала НТВ обратились за комментарием к "запроданцу".

Сердючка ярко зажгла в Тель-Авиве – ФОТО - фото 181043

В телефонном разговоре с ведущим программы "Сегодня" артист пояснил, что скандалы на отборочных турах "Евровидения" были всегда, но в этом году эти конфликты носили сугубо политический характер. По словам Данилко, это связано с предстоящими выборами президента Украины.

 

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Евровидение-2019 Андрей Данилко Верка Сердючка Израиль Шоубиз Звезды
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