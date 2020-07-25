Владимир Зеленский Убийство Кучапина Луцкий террорист Карантин в Украине война на Донбассе Досье

Русские утопили броневик в Керченском проливе во время "патриотической акции"

Вчера, 15:59
Русские утопили броневик в Керченском проливе во время "патриотической акции" - фото 1
Русские утопили броневик в Керченском проливе во время "патриотической акции"

Россияне утопили бронированную машину в Керченском проливе во время "патриотической акции Дорога мужества".

Русский десант шмякнулся об землю – яркие ФОТО, ВИДЕО

Об этом заявил пресс-секретарь общественной организации "Военно-техническое общество" Андрей Коннов.

"После прохождения отрезка примерно 5 км автомобиль БРДМ-2, который двигался первым в колонне, вышел на отрезок, где сильное течение, вызванное неоднородными перепадами глубины в этом месте. На это течение наложился сильный фактор бокового ветра, о котором мы не были предупреждены – он оказался сильнее, чем мы ожидали", – заявил спикер.

Во время ЧП экипаж БРДМ-2 не пострадал.

"Благодаря оперативным действиям МЧС удалось быстро эвакуировать весь экипаж БРДМ в количестве пяти человек. Угрозы лицам не было, поскольку рядом находился катер. После эвакуации экипажа 8-10 минут шла борьба за то, чтобы спасти машину", - добавил Андрей Коннов.

Напомним, русский истребитель шмякнулся об землю. Как так получилось?

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Новости бронетехника Россия
Крым: Реалии
Другое на тему
"Перемирие" на Донбассе: ООС назначит "смотрящих" за АТОшниками - фото 1
"Перемирие" на Донбассе: ООС назначит "смотрящих" за АТОшниками
Вчера, 22:25
Столичный монастырь закрыли на карантин: Что известно? - фото 1
Столичный монастырь закрыли на карантин: Что известно?
Вчера, 18:54
COVID-19 мощно влупил по украинцам, установлен страшный антирекорд - фото 1
COVID-19 мощно влупил по украинцам, установлен страшный антирекорд
Вчера, 11:06
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Канадські будні - фото 1
Далека близька країна. Що ми знаємо про Канаду
01 июля, 17:30
Гей, брати, до світлої мети (с) - фото 1
На чужій землі: Анексія Закарпаття як типовий приклад політики Кремля
29 июня, 12:50
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
28 июня, 19:30