Русские утопили броневик в Керченском проливе во время "патриотической акции"

Русские утопили броневик в Керченском проливе во время "патриотической акции"

Россияне утопили бронированную машину в Керченском проливе во время "патриотической акции Дорога мужества".

Об этом заявил пресс-секретарь общественной организации "Военно-техническое общество" Андрей Коннов.

"После прохождения отрезка примерно 5 км автомобиль БРДМ-2, который двигался первым в колонне, вышел на отрезок, где сильное течение, вызванное неоднородными перепадами глубины в этом месте. На это течение наложился сильный фактор бокового ветра, о котором мы не были предупреждены – он оказался сильнее, чем мы ожидали", – заявил спикер.

Во время ЧП экипаж БРДМ-2 не пострадал.

"Благодаря оперативным действиям МЧС удалось быстро эвакуировать весь экипаж БРДМ в количестве пяти человек. Угрозы лицам не было, поскольку рядом находился катер. После эвакуации экипажа 8-10 минут шла борьба за то, чтобы спасти машину", - добавил Андрей Коннов.

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